印度年輕人遭人蛇集團拐騙！以為到俄羅斯「留學」　竟被迫上戰場

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印度中央調查局表示，目前為止，得知已經約有35名男子被送往俄羅斯，至少有2名在俄羅斯軍隊中擔任「協助者」的男子在前線戰鬥中喪生，印度駐俄羅斯大使館證實了其中一例死亡案件。
印度中央調查局在聲明中指出，這些人蛇集團在印度數個邦展開招募活動，並利用社群平台和當地代理人鎖定特定族群為目標。其中有一些受害者獲得了可疑的俄羅斯「私立大學」入學機會，且對方聲稱願提供免費機票與簽證，吸引他們前往。
印度中央調查局表示，被販運至俄羅斯的印度國民被迫接受戰鬥任務訓練，被部署在烏俄戰爭前線，某些人還在戰區受重傷、甚至死亡。目前正在多個地點進行搜查工作，包括首都新德里和金融之都孟買，以查獲價值5000萬盧比的現金以及文件和電子紀錄，同時逮捕數名涉案人士，並將他們拘留在不同地區審訊。
先前曾有7名印度男子錄製影片，稱他們持有旅遊簽證前往俄羅斯，卻被迫在軍隊中服役，希望尋求印度政府幫助返回家園。該影片隨即引起熱烈討論，印度政府也立刻展開調查，並聯絡相關人員。
自俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭以來，已經造成數千人死亡。新德里政府與莫斯科當局幾十年來持續保持密切關係，印度拒絕就俄烏戰爭問題譴責俄羅斯，敦促雙方透過對話等外交方式結束衝突。