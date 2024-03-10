氣溫零下3.2度！玉山下冰霰「積雪厚達1公分」 雪白美景超夢幻
強烈冷氣團今（10）上午雖然開始減弱，但地勢較高的玉山除了氣溫仍低外，配和華南雲系的水氣，上午仍有降雪和下冰霰的情況，截至下午1點，玉山仍有1公分的積雪，今日最高溫也只有攝氏0.6度。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署玉山氣象站表示，今天玉山北峰最低溫出現在上午6點59分，氣溫為攝氏零下2.3度，最高溫則是在中午12點49分，氣溫為攝氏0.6度，由於氣溫低，加上華南雲系的中層水氣仍持續影響，因此上午持續有冰霰、降雪，冰霰從清晨一路下到上午11點50分。海拔3275公尺的合歡山武嶺，也有下冰霰和雪花。
氣象署預報員林定宜表示，今天強烈大陸冷氣團白天逐漸減弱、氣溫回升，北部、東半部高溫約攝氏17至20度，中南部高溫攝氏20至23度；中部以北、東北部低溫攝氏12至14度，其它地區攝氏15至18度。
林定宜指出，明（11）日有鋒面通過，隨後還會再有一波大陸冷氣團南下，中部以北地區在明日上半天會先有短暫陣雨，下午後中南部地區也將陸續出現雨勢，週二、週三（3/12、3/13）天氣好轉，不過在冷氣團侵襲下，各地氣溫仍是偏涼，近期天氣變化大，民眾請多加留意。