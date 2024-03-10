劍湖山、九族文化村地位危險了！對手砸7億大升級　遊客評價曝光

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值得一提的是，在前四名的排序當中，觀光人潮都突破百萬次的表現，麗寶樂園以587萬餘人次奪冠；其中競爭激烈的是第五名至第七名的區間，劍湖山全年度97萬餘人次、九族文化村81萬餘人次、遠雄海洋公園71萬餘人次，然而，遠雄海洋公園去年底剛投資3億大改造，打造全新遊樂設施，是台灣樂園當中罕見大改造的情況，有望因為新鮮度提升，帶來更多觀光人潮。
砸3億打造海底王國！遠雄海洋公園力拼劍湖山、九族文化村
遠雄海洋公園今年邁入第22年，是台灣第一座以海洋為主題，並且結合自然景觀的主題遊樂園，在2020年開啟一共投資7億升級花蓮遠雄悅來飯店以及遠雄海洋公園，在去年底終於全部完成，以獨特的「共樂、共育、共生」為主題，希望遊客在此玩得開心，了解水生動物的知識與樂趣。
這次遊樂園區內也新增了「海底王國」遊樂區，一共新增了5項設施，包括「海國王號」、「水母萬花筒」、「海底探險家」、「乘風破浪」和「海洋嘉年華」等，其中最刺激的遊樂設施就是「海底探險家」，在空中旋轉來回，大小朋友有膽量的都適合玩，除此之外，海豚秀、美人魚秀、水晶劇場以及園區內大遊行都是必看，經過這次升級，讓遠雄海洋公園的可玩性又增添不少，今年是否能在觀光人潮上看到成績，甚至贏過老字號的劍湖山、九族文化村，有待觀察。
遠雄海洋公園近一個月評價！台灣遊樂園「票價」最傷遊客心
而仔細看Google評價，遠雄海洋公園在改版之後近一個月的5星好評不斷，總計平均4.4顆星的高分，不少遊客紛紛表示「親子友善的遊樂園！實在太好玩了，可以待一整天」、「人魚秀看完看海豚秀，看完看水晶劇場然後去玩遊樂設施，下午再看大遊行，超級讚的」、「改版之後第一次來玩，真的好好玩，園區人員細心親切，下次還會再來」、「超好玩！劇場很好看！美人魚秀記得要預約才可入場喔！」
然而，在少許的負評當中，仍然有許多人認為「遠雄海洋公園」門票價990元太貴，事實上這不只有遠雄海洋公園有的問題，包括劍湖山全票999元、九族文化村900元，甚至六福村要價1199元、麗寶樂園1300元，都會讓台灣遊客認為CP值不高，各家的Google評價當中都可以看到有遊客在抱怨，不過樂園的經營並不容易，器材保養成本昂貴，市場行情就擺在那裡，能接受的民眾再前往就好囉！
@tintin052112024海洋公園你們來玩過了嗎？前天帶著孩子衝 @遠雄海洋公園 ，覺得真的做的越來越棒，這部影片來跟你們分享新設施搭乘的注意事項，以及幼童可以怎麼玩的攻略分享❤️❤️❤️ #花蓮景點 #海洋公園 #親子樂園 #花蓮親子 #親子景點 #遠雄海洋公園
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