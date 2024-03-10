快評／少了Curry的勇士丟了魂！被爐主馬刺痛宰 跑轟體系全廢
少了Stephen Curry的勇士，連西區爐主都打不贏！今(10)日雙方對戰，勇士在主場最多落後達21分，幾乎無抗衡之力，最後雙位數之差吞敗，也證明勇士真的不能沒有Curry！
專欄作家/橘爸
Stephen Curry日前扭傷腳踝，經過檢驗未發現結構性損傷，主帥Steve Kerr也鬆了口氣，「這個結果已算不幸中的大幸，Curry感覺已經舒緩許多。」
再過4天就是Curry的36歲生日，他何時能回歸還未定，對於在季後賽附加賽資格邊緣徘徊的灣區大軍，的確出現警訊。
少了Curry 勇士沒了靈魂
沒有一哥Curry坐鎮，勇士彷彿少了靈魂，攻守失序，半場落後多達19分。Kerr坦言，「全隊缺乏自信，也沒有鬥志，整場失誤率偏高，節奏也被對手待著走，似乎未進入比賽狀況。」
昔日勇士擅長的跑轟體系，也在Curry缺席後瓦解，團隊整場只投進10個三分球，快攻得分更只有9分，要贏球難如登天。
K湯能彌補得分 卻難拯救士氣
本場比賽教練團仍然把Klay Thompson放在板凳上，他表現突出，攻下27分、三分球10投5中，整體命中率達5成，不過仍難彌補Curry帶給球隊的安定感，這也是勇士自1月後，首度在主場吞2連敗。
另外，自2023年1月20日對快艇以來，首度在勇士的先發陣容中，沒有看到Thompson或Curry的名字。