Klay Thompson年薪恐低於7.6億！優先留勇士　魔術、活塞可能出手

快評／少了Curry的勇士丟了魂！被爐主馬刺痛宰　跑轟體系全廢

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）腳踝受傷退場。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）腳踝受傷退場。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

少了Stephen Curry的勇士，連西區爐主都打不贏今(10)日雙方對戰，勇士在主場最多落後達21分，幾乎無抗衡之力，最後雙位數之差吞敗，也證明勇士真的不能沒有Curry！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Stephen Curry日前扭傷腳踝，經過檢驗未發現結構性損傷，主帥Steve Kerr也鬆了口氣，「這個結果已算不幸中的大幸，Curry感覺已經舒緩許多。」

再過4天就是Curry的36歲生日，他何時能回歸還未定，對於在季後賽附加賽資格邊緣徘徊的灣區大軍，的確出現警訊。

▲Stephen Curry右腳踝傷勢檢查過後結果正式出爐，報告顯示他的右腳踝沒有結構性損傷，預計將不會缺陣太久。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry右腳踝傷勢檢查過後結果正式出爐，報告顯示他的右腳踝沒有結構性損傷，預計將不會缺陣太久。（圖／美聯社／達志影像）
少了Curry 勇士沒了靈魂

沒有一哥Curry坐鎮，勇士彷彿少了靈魂，攻守失序，半場落後多達19分。Kerr坦言，「全隊缺乏自信，也沒有鬥志，整場失誤率偏高，節奏也被對手待著走，似乎未進入比賽狀況。」

昔日勇士擅長的跑轟體系，也在Curry缺席後瓦解，團隊整場只投進10個三分球，快攻得分更只有9分，要贏球難如登天。

昔日勇士擅長的跑轟體系，也在Curry缺席後瓦解。（圖／美聯社／達志影像）
▲昔日勇士擅長的跑轟體系，也在Curry缺席後瓦解。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士射手Klay Thompson還是無法完全取代Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson還是無法完全取代Curry。（圖／美聯社／達志影像）
K湯能彌補得分 卻難拯救士氣

本場比賽教練團仍然把Klay Thompson放在板凳上，他表現突出，攻下27分、三分球10投5中，整體命中率達5成，不過仍難彌補Curry帶給球隊的安定感，這也是勇士自1月後，首度在主場吞2連敗。

另外，自2023年1月20日對快艇以來，首度在勇士的先發陣容中，沒有看到Thompson或Curry的名字。

快評／狂轟40分、齋戒月已擋不住阿巴西！解析如何進化成得分機器

快評／富樫勇樹給台灣後衛「上課」！這場落敗正是參加東超的意義

快評／中華隊慘敗菲律賓53分！身體被輾壓「上強度」　全場2罰球

快評／Green復出救不了勇士！罕見油漆區贏灰熊　外線熄火留殘念

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞