「小王菲」罹精神分裂神隱24年！曾大鬧飯店　49歲許美靜近況曝光

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而李宇春之所以能夠請動消失在歌壇24年的天后許美靜，是因為兩人在一個音樂節目上相識，剛好她們在節目上合作，因此有了交情，李宇春不滿足於那次短短的合作機會，因此才選擇邀請許美靜來當演唱會嘉賓。兩人同框的畫面流出後，歌迷都紛紛留言：「看到許美靜的那一刻，感覺我的青春又回來了」、「夢幻組合，希望她們還有機會合作」。
許美靜在17歲時參加新加坡華裔小姐比賽獲得「友誼小姐」及「最上鏡小姐」，隔年參與歌唱比賽順利出道，之後推出許多歌唱作品，1997年時以粵語歌曲〈明知故犯〉、〈傾城〉打入香港、東南亞市場，當時歌曲霸佔香港流行榜冠軍3周，已經是那時香港天王、天后級別了。她卻在2000年時因為感情、身心出狀況，選擇退出演藝圈，但退隱後依舊狀況連連，頻頻傳出精神狀況欠佳、大鬧飯店、流落街頭等負面新聞，去年在公開場合上，她坦承罹患了精神分裂症多年，一直以來都在與病症對抗，一度差點「離開」，讓人聽了非常心疼。
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