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「小王菲」罹精神分裂神隱24年！曾大鬧飯店　49歲許美靜近況曝光

▲「小王菲」許美靜（左）因為感情問題，加上罹患精神分裂症神隱24年，很少在螢光幕前露臉。（圖／翻攝微博）
▲「小王菲」許美靜（左）因為感情問題，加上罹患精神分裂症神隱24年，很少在螢光幕前露臉。（圖／翻攝微博）

記者吳雨婕／綜合報導

49歲的新加坡歌手許美靜以歌曲〈城裡的月光〉紅遍大街小巷，叱吒1990年代的樂壇，因此受封「天后殺手」，還因為頹廢的音樂風格，時常被拿來與王菲做比較，所以許美靜也有「小王菲」的稱號。許美靜於2000年後因為感情問題，與罹患精神分裂症引退，幾乎消失在螢光幕前。而神隱了24年的她，突然現身大陸歌手李宇春的演唱會，還罕見開金口唱歌，讓全場感動噴淚。

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李宇春正在各地舉行巡迴演唱會，9日巡演來到廣州站，唱到一半時，許美靜突然現身舞台，引起台下歌迷此起彼落的驚呼聲，兩人一起合唱了許美靜的經典歌曲〈遺憾〉，全場粉絲立即陷入回憶殺中。當天許美靜的狀況看起來不錯，她穿著白色長襯衫裡頭內搭民族風洋裝，一頭捲髮戴著帽子，邊唱〈陽光總在風雲後〉時，還邊向歌迷揮手打招呼，唱到高亢處還會拍手，聲音也一如過往穩定，與過去鬧出風波的模樣相比，狀態穩定不少。

而李宇春之所以能夠請動消失在歌壇24年的天后許美靜，是因為兩人在一個音樂節目上相識，剛好她們在節目上合作，因此有了交情，李宇春不滿足於那次短短的合作機會，因此才選擇邀請許美靜來當演唱會嘉賓。兩人同框的畫面流出後，歌迷都紛紛留言：「看到許美靜的那一刻，感覺我的青春又回來了」、「夢幻組合，希望她們還有機會合作」。

▲許美靜擔任李宇春演唱會嘉賓。（圖／翻攝中國網娛樂微博）
▲許美靜（左）擔任李宇春演唱會嘉賓。（圖／翻攝中國網娛樂微博）
許美靜在17歲時參加新加坡華裔小姐比賽獲得「友誼小姐」及「最上鏡小姐」，隔年參與歌唱比賽順利出道，之後推出許多歌唱作品，1997年時以粵語歌曲〈明知故犯〉、〈傾城〉打入香港、東南亞市場，當時歌曲霸佔香港流行榜冠軍3周，已經是那時香港天王、天后級別了。她卻在2000年時因為感情、身心出狀況，選擇退出演藝圈，但退隱後依舊狀況連連，頻頻傳出精神狀況欠佳、大鬧飯店、流落街頭等負面新聞，去年在公開場合上，她坦承罹患了精神分裂症多年，一直以來都在與病症對抗，一度差點「離開」，讓人聽了非常心疼。



▲許美靜擔任李宇春演唱會嘉賓。（圖／翻攝許美靜IG）
▲許美靜鮮少出現在螢光幕前。（圖／翻攝許美靜IG）
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