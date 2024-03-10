蘇丹紅食安事件延燒！薛瑞元稱道歉無濟於事 1個月釐清來龍去脈
蘇丹紅食安事件持續延燒，立委要求衛福部長薛瑞元道歉，對此，薛瑞元今（10）日出席國醫節慶祝活動時表示，他不會推卸責任，會負責在1個月內會把來龍去脈把含有蘇丹紅去向釐清，「道歉恐怕無濟於事」。至於能否下架回收所有混有蘇丹紅的產品？他說，有一部分仍需要業者幫忙，食藥署明日會召集食品業的相關協會，討論自主檢驗的問題。
記者顏真真／台北報導
薛瑞元日前在立法表示，將在1個月內清查完畢，今日被問到是否能在1個月內回收下架所有含有「蘇丹紅」產品？他說，當然，有一部分要靠業者幫忙，逐步清查需要時間的，若業者可以自我檢查，或是請上游提供原料的這個廠商出具一個檢驗的證明，事情就比較容易解決，畢竟這是雙方面的，明日食藥署會找相關公協會召集大家討論自主檢驗的部分，相信業者也會願意配合。
對於立委要求他為這波蘇丹紅食安事件道歉，薛瑞元強調，他不會推卸責任，會負責把整個事情處理完畢，「道歉恐怕無濟於事」，國人普遍有吃辣的習慣，無法禁止辣椒粉的使用，只能循線往下查，有疑問就進一步檢驗，因此，花費的時間也比較長。
至於學校營養午餐部分，薛瑞元認為，小朋友普遍不吃辣，因此，可以直接要求辣椒粉通通不准進入，對小孩子的生活也不會造成重大影響。
另外，被問到衛福部公告取消醫療機構掛號費上限一事，薛瑞元則再次重申，取消上限不表示一定會漲價，公立醫療機構已紛紛宣布不漲，其他醫療機構便會考慮病人流失問題，相關作法將回歸市場機制。