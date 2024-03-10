爆基泰賠償說明會僅邀有意和解者 陳怡君：蔣萬安硬起來好嗎？

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陳怡君指出，但3月5日上午，里長公佈欄張貼「基泰大直賠償說明會」，公告損鄰戶基泰建設將於12日晚上7點於大直國小召開賠償說明會，使住戶質疑，毫無任何市政府、基泰建設通知的正式公文書，通知手法相當不受重視，且該會議也並未說明市府是否派員出席，為住戶主張權益或協助溝通釋疑，損鄰戶想問蔣萬安市長，您在哪裡？
陳怡君提到，第二，「基泰大直賠償說明會」公告上寫，本次會議是邀請「有意願」以三大技師公會鑑定賠償金額為「和解條件」的民眾，這段文字讓損鄰戶質疑基泰的和解誠意，「部分損鄰戶認為賠償金額不足，三大技師修繕報告金額與距今損鄰狀況有所差異，損鄰金額必須重估。」
陳怡君質疑，基泰建設只想打著「低於市價還錢和解」的主意，讓受災戶大怒「就算是拿到錢，也不能解決房子的修繕問題」，基泰建設的誠意跟企業責任究竟在哪裡？第三點，說明會公告上還說「謝絕民意代表及媒體參加」，這讓受災戶質疑基泰造成北市重大公共安全事件已是全國矚目，基泰既然要賠償，為何還要遮遮掩掩，不敢光明正大接受監督？
陳怡君最後向蔣萬安喊話，她每個禮拜都在大直二天，看到聽到損鄰戶的無奈與憂慮，為這些曾經深深支持過您的損鄰戶心疼！基泰要如何賠償損鄰戶？損鄰金額是否合理？對於新增的損鄰及越來越嚴重的損鄰項目是否要重新估價？身為台北市大家長蔣萬安難道任由基泰建設把問題丟給損鄰戶去單獨面對基泰建設嗎？「蔣萬安您的魄力在哪裡？」「法務局保障損鄰戶的專業在哪裡？都發局工務局是否應下來協助會勘無法解決的損鄰，抑或針對下陷狀況再次予以確認？」
陳怡君說12號星期二這場沒有正式公文、沒有官員列席且口耳相傳的賠償說明會，台北市政府難道不用出面保護受害市民嗎？「蔣萬安市長！拜託您摸著良心硬起來可以嗎？」