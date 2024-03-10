朱立倫挺藍委嗆「潑婦罵街」 柯建銘狠酸：建議再集訓找我去上課
民進黨立院總召柯建銘多次批評新科藍委表現，更稱素質之差30年僅見「差得很整齊」，國民黨主席朱立倫則親上火線反嗆柯建銘「不要水準低到潑婦罵街」。對此柯建銘表示，朱立倫說話了，終於引蛇出洞，自己是善意提點並非潑婦罵街，「良藥苦口、忠言逆耳」，更建議再辦集訓找他去上課，也呼籲國民黨團勿成國會亂源、國家亂源，朱是黨負責人，立委全是其主導提名，不應放任黨團在質詢、提案上，繼續惡質化，毀憲亂政、義和團化、馬戲團化，否則「藥石罔效、無藥可醫。」
記者陳威叡／台北報導
對於朱立倫反嗆「潑婦罵街」，水準不要低到連法律都看不懂、憲法都不了解或不清楚民意。柯建銘則說，朱立倫說話了，終於引蛇出洞，自己是善意提點非潑婦罵街，「良藥苦口、忠言逆耳」，引用台語諺語「不要七講八漏氣，落氣落觸，缷世缷眾」，是屬揶揄性質、非惡性攻擊，實在是「好心予雷唚」（台語意指：好心沒好報）。
柯建銘表示，朱立倫居然與國民黨團亂罵一通、隨之起舞、沆瀣一氣，非從思想改造不可得，建議國民黨能辦二次集訓，找他去上課，交換意見，比找秘書長周萬來有效，更提醒國民黨團勿成國會亂源、國家亂源。
柯建銘說，朱立倫是黨的負責人，區域、不分區立委全是由其主導提名，要把國民黨帶領到何處？不應放任黨團在質詢、提案上，繼續惡質化，毀憲亂政、義和團化、馬戲團化，否則藥石罔效、無藥可醫。難道國民黨無能人智士？「當民眾憤起時，走入歷史焚化爐至矣！善思！善思！」
此外國民黨中常委選舉出現史上第一遭「缺額」，柯建銘說，雖可收端正選風之效，但最諷刺的是，唯一區域立委參選的鄭正鈐，第三高票當選，而其為本次立委選舉全國得票率最低者，只有35.23%。黨意與民意落差如此之大，國民黨危矣，趕快請鄭正鈐辭中常委，「這是最後遮羞布、最後逃命線！」