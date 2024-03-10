台籃需高水準比賽、區域籃球是平台　陳建州：職籃交流讓差距縮小

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這種泛區域性賽事有多重要？約旦男籃主帥Wesam Al-Sous過去在接受中國媒體訪問時，就曾很直白的表示：「歐洲籃球的強勢和歐洲籃球冠軍聯賽的高質量有很大關係，歐洲的地理條件也方便他們舉辦洲際聯賽。這樣高水平的聯賽不僅能幫助球員提高技術水平，也能改善球員收入狀況。」
陳建州談東超加入緣起 讓其他國家看到「台灣籃球的能量」
作為前PLG執行長陳建州這幾天也來到菲律賓宿霧的麥克坦島當地觀看比賽，在新北國王與千葉噴射機的那場四強戰場中，他抽空接受了媒體採訪，直言自己被國王這場比賽的表現所感動，「之前他們曾陷入低潮，不管怎麼樣今天有打出來氣勢，看他們找回團隊氣氛很重要。」
陳建州當年在任時，談過對區域性籃球的願景，除了推廣市場方面的因素，提升國家隊競爭力也是很重要的一點。這次他進一步解釋說：「我們不能一直閉門造車，過去（台灣球員）有參加國際賽的機會就是在中華隊，而且是只有少數人，很多選手沒能看到外面的世界我覺得有點可惜。EASL就是讓本土球員也能和B League、KBL、PBL這些別國聯盟的頂尖球隊交手，場上可以學到東西，也可以知道差距在哪裡，回去就會更想加強自己。我覺得我們來參加EASL是抱著一種謙卑的心態，但一定要百分百付出。」
陳建州透露東超在草創時期，台灣也剛好有了自己的職業籃球聯賽，這一點很重要，因為當時日本、韓國、甚至菲律賓的職籃球隊，對於台灣籃球水平是有疑慮的，「他們認為我們還沒有職籃聯盟，要打主客場制有辦法嗎？」2020年P.League+拔地而起，台灣也嘗試努力爭取這個機會，「我和EASL講說，給我一年的時間，我證明給你們看，我讓你看到台灣籃球的能量，我們有機會做主場制，我們實力也是可以的。」
東超在加入球隊及聯盟的審查上，會看每一場比賽的票房、轉播和YouTube相關數字來評估市場，台灣職籃慢慢從沒有名額，到變成有1個名額、2個名額，受到國際肯定。陳建州直言：「要立足台灣、放眼亞洲，台灣要走出去，世界才會願意走進來。」
區域性籃球聯賽助長國際交流 台灣球員實力有憑此提升
根據一些傳聞，東超未來是有可能再增加球隊的，可能邀請CBA冠、亞軍球隊，而澳洲NBL也傳出有興趣，這些都是籃球實力非常強的國家。陳建州認為中華男籃過去在國際賽場上面對特定強敵，還沒打就有一種心態被壓制的感覺，如果能夠藉由區域籃球打破心魔，對於國家隊實力提升絕對是有幫助的，「如果能和他們在職業賽季中切磋的話，我們之間的差距就會越來越小，要以賽代訓、以戰養戰，將本土可用之兵練起來，如果這些人被國家隊徵召，才會是即戰力。」
陳建州說，台灣沒有本錢去挑對手或挑賽事，一定要每一場國際賽都全力以赴，不能再分一級、二級，有能力就要全力打，才能把球迷拉回來。而在那之前，組訓過程、核心陣容一定要先確認下來，把未來計畫中的人先挑出來，讓他們知道「國際賽就是會邀你們回來打，你們也需要先準備好」。如此，才有足夠的人才庫，當出現傷兵時，才可以馬上有人補上。
台灣籃球資源上、組訓機制上可能不像東亞競爭對手中國、日本、韓國那般強大，國家隊很多層面都不得不依賴政府從旁協助，但民間組織、公司、聯盟也並非不能貢獻心力，區域性籃球聯賽其實就是一種降低成本的潛在培訓方式。
新北國王這次對上千葉噴射機和安養赤紅火箭，一支是2024年打出統制級水準的亞洲職業強隊，一支則是KBL和東超去年的雙料冠軍，與這種強度的球隊交手得到的經驗絕對是寶貴的。國王教練萊恩就表示，這次在東超碰上如此高強度的對抗，不僅僅是年輕球員，而是全隊都有所成長，也勉勵不能上場或上場時間較少的球員，要把失望的情緒擺在提升自己上，在場上打出價值爭取機會。
國王執行長陳信生幾天前特地從休士頓飛台灣、再飛宿霧，希望能近距離支持自己的球隊。他說這次在看完對千葉噴射機的比賽，自己有一些特別的感想：「富樫勇樹在場上可能投一球不進，但他下一球還是很有信心。從這一個角度，我覺得台灣球員也要有信心，相信出手的每一球都會進。信心不知道要怎麼教？富樫勇樹可能是這次最矮的球員，但他的信心可能比楊敬敏還高。」
很顯然，信心源自於實力，LeBron James很有信心、Stephen Curry很有信心、KD很有信心、Nikola Jokic很有信心，而離我們近一些的——富樫勇樹很有信心、今天的朴智勳很有信心，這是因為他們知道自己的能力、是因為經歷過這樣的情況，並且成功打進球，這就是自信的來源。它建立的過程，努力是不用多的，那是最基本的；另一個就是有計畫性、有質量的訓練和比賽，東超的意義就在於此。
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