近30年未調！機車定檢費4月漲至100元 空污基金支應、車主沒影響
為鼓勵民眾定期檢查車輛排氣，避免空氣污染影響環境及個人健康，政府補助車行執行檢驗1輛機車補貼80元，但近30年物價及人工漲幅，在車行反映之下，環境部多次開會溝通定案，今（2024）年4月1日起決定調漲機車定檢費，從80元調為100元，並由環境部支應，不影響民眾，估計每年從空污基金支應約多出1.5億元。
記者顏真真／台北報導
機車出廠滿5年，每年須接受排氣檢驗，最主要用意是減少空氣污染，並由環境部空氣污染防制基金支應給檢驗的機車行，每輛車補貼80元，從1997年至今，而空污基金來源則是從工廠、發電廠或隨著汽油徵收空污費等費用。
不過，多年來物價、人力調漲，車行反映希望調整檢測補貼費用，環境部去年經過多次溝通，最後決議從現行的80元調漲到100元，預定今年4月1日起實施，而調漲的20元也將由空污基金支應給機車行，每年約增1.5億元經費，不影響車主。
根據環境部估計，每年機車排氣定檢量約700到800萬輛左右，過去每年從空污基金支應約6億元，調漲後大概會每年增加1.5億元，對空污基金尚可支應，也呼籲民眾留意車輛排氣狀況，避免空污造成不良影響。