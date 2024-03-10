《淚之女王》演員名單華麗！OST陣容也超堅強 BSS、Heize都加入
由金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐主演的韓劇《淚之女王》昨（9）日正式於Netflix上線。除了演員陣容華麗，OST（原聲帶）陣容也不容小覷，找來了SEVENTEEN BSS（夫碩順）、10cm、Heize、Crush、金娜英、Paul Kim、崔玉瑞、Isaac Hong、subeeeno、dori等人演唱。
記者薛羽彤／綜合報導
《淚之女王》第一首OST主題曲演唱者是BSS，為了影劇以及歌曲的宣傳，夫勝寛、DK（李碩珉）以及Hoshi（權順榮）三人也特意錄製影片，和劇迷、粉絲打招呼，歌曲〈總是令我微笑〉將於晚間6點公開。
《淚之女王》故事描述第三代財閥繼承人洪海仁（金智媛 飾），與來自鄉村的里長之子白賢祐（金秀賢 飾），交往結婚的相愛相殺過程，他們夫妻生活邁入第3年出現「轉機」，是一部充滿愛情、危機與重生的故事。
日前主角們跨海接受台灣媒體視訊訪問，金秀賢開心分享飾演老公、兒子、女婿、百貨公司法務等數個角色的心情，他認為角色的情緒轉換，與日常生活沒有不同，「當你在爸爸面前和在你朋友面前時，你就是一個不同的人」，金秀賢坦言演得非常開心。
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