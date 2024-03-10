全聯「最大問題」被公開！婆媽中招全怕了　結帳少1步驟容易虧錢

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「此時有觀眾說『第一次看到29元的，之前看都是35元』，我才剛去完我家附近的，價錢一樣是35元」讓Max察覺事情有點蹊蹺，結果回去看了Pxpay的消費明細，結果發現他的蒸蛋真的是35元一個！不是29元.......。最後Max也回到消費的全聯請教店員，店員最後則從收銀機退還24元的價差給他，他也將錢都捐到愛心箱裡面，才結束這場鬧劇。
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「全聯常常標價跟結帳的金額不一樣，這個問題真的非常大」、「全聯的價格一直都非常亂....但不知道為什麼都不改善」、「全聯常常這樣....標價跟結帳不同已經是常態，有時買太多沒注意，回去查消費紀錄才發現，根本也懶得為了幾十塊錢跑回去退貨」、「不意外，蠻常在全聯遇到商品標籤售價跟收銀機售價不同，如果沒在結帳後對明細的，很容易虧錢」。
全聯商品太多「價格檔期複雜」！標價、售價不同民眾狂抱怨
以Max的案例來說，全聯爭鮮蒸蛋原價是35元，一個牌子寫上6入179元，一個牌子寫單入29元，如果用單入來計算，29元X6入等於174元，消費者頂多覺得左邊的標價錯誤，實際上根本沒比較便宜，因而選擇購買6個以內的數量，結果結帳卻跳回原價35元，感受自然不會太好。據《NOWnews》記者觀察，全聯該牌子的左邊應該沒有寫錯，只不過在右邊的牌子應該是要寫平均一個29.8元，卻誤植1杯29元，才會產生這樣的誤差認知，實際上的優惠是「買6個才打折，買1個至5個都是35元」才對。
而事實上，全聯標價的問題，攤開臉書社團「我愛全聯好物老實說」當中，就有不少人都遇到跟Max相同的事件，有人是購買小籠包特價79元，實際結帳之後變成95元；也有人購買特價89元的衛生棉，結帳刷出來變成169元，然而這些價差在你買一大堆東西後，沒有仔細對明細的情況下，就會出現你根本不知道買貴的情況。
養成購物一邊紀錄、對明細好習慣！有問題結帳立刻提出
然而在此也教授常去全聯購物的民眾，如果擔心怕買貴的話，可以一邊購物時一邊打開手機紀錄，例如洗髮精特價89元、空心菜特價19元、牛肉8折136元等等都依序記錄下來，並且在結帳之後一定要確實跟櫃台拿取明細，接著到一旁的桌子逐一對完，價格也沒問題之後再離開，而如果有問題時，也立刻跟店員反應，通常都是可以退回價差的哦！而雖然可以退回價差，但全聯標價售價不一的問題已經長年已久，未來如何解決這個問題，提升消費者購物信心，也是未來的重要目標。
@maxeatravel關於那天我與全聯賣的爭鮮蒸蛋的故事
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