台中砂石車翻覆壓扁休旅車母子！男大生目睹砂石車下坡「開很快」
台中市北屯區東山路二段發生驚悚車禍！今（10）日上午9時16分，一輛滿載飼料的砂石車行經大坑山區東山路段時，疑似過彎失控，側翻壓毀休旅車，導致車內母子受困，19歲的兒子救出時意識不清，43歲母親已無生命跡象，送醫搶救中。據了解，一名勤益科大的男大學生，當時騎機車在後方直全程，他表示「聯結車看起來車速蠻快的」，現在仍心有餘悸。
記者孫唯容／綜合報導
台中市消防局今天上午9時許獲報，東山路二段有一起聯結車翻覆的交通事故，警消趕抵現場發現，蘇姓男子駕駛砂石車載運肥料，在內線過彎時向右翻覆，當場從右前方休旅車車頂壓下，因此休旅車嚴重變形，警消共派出轄區東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名前往搶救。
警消表示，43歲的母親救出時已無生命跡象，19歲吳姓兒子則是意識不清，嚴重創傷，雙雙送往慈濟醫院搶救中。據了解，勤益科大男學生表示，當時他休旅車後方，砂石車開在外線，由於下坡速度比較快，所以砂石車轉彎時重心逐漸偏移，後續車斗向外傾斜翻覆，起初還不知道有車輛被壓到，後來停車時才發現，原本在前方的休旅車被波及壓扁，自己驚險逃過一劫。