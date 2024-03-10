汪小菲直播「遭洗版大S」變臉！避談付前妻帳單 尷尬反應全播出
大S婚後難得公開亮相，日前現身小S公公許慶祥的靈堂上香，黑色罩衫透視出私密衣物，被網友放大檢視，還揪出她的罩衫、髮夾都是刷前夫汪小菲的卡所買，這讓前婆婆張蘭逮到機會狂蹭熱度，學大S的穿搭直播賣胸貼，汪小菲日前直播難逃網友留言洗版大S，看到「胸貼」關鍵字，立即尷尬下線。
記者羅凌筠／綜合報導
張蘭直播勾著男助理，模仿大S、具俊曄奔喪，藉機賣內衣、胸貼，蹭熱度蹭到犯眾怒，大S難嚥這口氣，看到網友寫下「賠償給大S的錢都是大S的資產，哪裡存在花前夫的錢？一位無辜的女性被前婆婆及其員工嘲笑消費，我永遠支持受害者」，她也跟著轉發：「感謝所有正義之士的表態，事實正是如此。」
而張蘭這邊打死不認模仿大S，「我有什麼模仿誰？咱們網路不是法外之地，女神節（指婦女節）的用品蘭姐必須盡職、盡責、盡心的去帶給大家，這就是我的職責，寶寶，你們有一個正心就OK，覺得蘭姐是正的你們就支持，不要被黑粉帶偏了。」
身邊已有未婚妻馬小梅的汪小菲，遇到媽媽張蘭跟前妻大S隔空互嗆，難逃被網友調侃的下場，日前在直播中，許多網友留言洗版「上胸貼」，汪小菲看到留言抓抓額頭，沉默了一陣子，對助理擠出苦笑，然後說：「我先下播歇會兒行嗎？我調整自己情緒，等我情緒高漲再回來。」隨後就下線了。
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