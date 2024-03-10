藏壽司「回收水道」真的會塞車！日本官方曝極限值　廚房慘況曝光

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日本藏壽司官方Youtuber「1・7・8・」先生，2022年曾展開「把1000個空盤投入回收」測試，連續將空盤投入回收水道中，結果在投入第375盤時，就已經無法投入盤子，因為廚房大洗碗槽已經被空盤所佔滿，回收水道已經呈現塞車狀態，狀況相當慘烈。
隨後「1・7・8・」先生與夥伴先展開洗盤工作，清空了洗碗區，解決爆滿慘況之後，才再度進行空盤投放，後來又投到750盤左右時，廚房洗碗槽再度爆滿，因此若是在沒有洗碗人員持續進行洗碗工作的話，藏壽司的「回收水道」爆滿極限值大約是375個空盤。
藏壽司開創「水回收」系統！結合扭蛋創造奇蹟
藏壽司在1977年以一般壽司店形態在大阪開業，隨後到了1996年7月時，
導入「計盤回收系統」，也就是俗稱水回收的系統。之後有藏壽司員工看見小孩子投遞空盤時開心的模樣，突然萌生加入扭蛋系統的想法，最終提案在也通過，並在2000年12月導入了「 BIIKURA-PON」扭蛋系統，中間有著4年空窗期。
1・7・8・先生也分享，目前藏壽司最常見的「觸控螢幕」顯示扭蛋是否中獎的方式，其實已經是第三世代的「 BIIKURA-PON」，第一代最為陽春，中獎了扭蛋機就會自動掉出扭蛋，第二代則導入桌面擺設，下方有輪盤顯示是否中獎，只要中了玩偶就會開心跳舞，是當代小朋友最愛的設計。
藏壽司廚房只需一人洗碗！壓低成本關鍵靠它
回到本次藏壽司「回收水道」的議題，經過官方實測發現只要「375個空盤」就能塞住水道，且藏壽司店內平均高達190個座位，廚房更只有一人負責洗碗，為何水道塞車的情況很難在現實中發生呢？
藏壽司與其他迴轉壽司店最大的不同之處，就是導入了水回收系統，讓了顧客用餐完畢後，員工清潔桌面效率大增。1・7・8・先生也曾拍片，體驗一日藏壽司洗碗員工，搭配上廚房內配置的自動洗碗機，確實能由一人完成洗盤區的所有工作。
最後1・7・8・先生也提到，過去曾有研究指出，一台自動洗碗機能取代的人力大約是4人，而藏壽司廚房大多都配有2台自動洗碗機，且只需1人操作，日本最低時薪約1000日圓（約新台幣213元），一來一往每小時就省下7000日圓，達成Cost Down以及效率化的結果，讓它們能提供低價且高品質的商品。