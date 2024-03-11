奧斯卡／艾瑪史東《可憐》全裸封后 3段情史「分手蜘蛛人最痛」
35歲奧斯卡影后艾瑪史東睽違7年，今（11）日以人造人電影《可憐的東西》拿到第2座奧斯卡最佳女主角，回顧艾瑪史東出道20年的3段情史，每一任都是一段佳話，她與《蜘蛛人》安德魯加菲爾德的戀情最為轟動，而出身富二代的她最後情定美國綜藝節目《周六夜現場》製作人戴夫麥卡瑞。
記者羅凌筠／綜合報導
艾瑪史東與《小鬼當家》麥考利克金的弟弟基倫克金交往過，兩人2010年拍攝喜劇《萬能隊長》墜入愛河，戀情僅僅維持1年，分手後還是很好的朋友，艾瑪史東後來當電影監製，還找基倫克金當男主角，而基倫克金近期以HBO影集《繼承之戰》橫掃視帝，1月在評論家選擇獎後台，遇到拿了影后的艾瑪史東，兩人留下惺惺相惜的合照，堪稱最佳前任互動的典範。
艾瑪史東最知名的戀情，是與《蜘蛛人》安德魯加菲爾德相戀4年，兩人時常在公開場合放閃，是粉絲心目中天造地設的一對，不過傳出安德魯加菲爾德在台灣拍攝《沉默》時發生一夜情，讓艾瑪史東痛心離開，後來艾瑪史東以《樂來越愛你》拿到奧斯卡影后，安德魯加菲爾德坐在台下，深情凝望著她，事後坦露心聲「我是她最大的粉絲」，宛如真人版《樂來越愛你》上演。
艾瑪史東在擔任綜藝節目《周六夜現場》單集主持人時，與寫喜劇腳本的戴夫麥卡瑞邂逅，交往3年後祕密結婚，艾瑪史東貴為建商富二代，也是好萊塢身價最高的女演員，拍一部戲片酬2600萬美元（約台幣8億元），婚禮卻祕密到沒有公開，據悉戴夫麥卡瑞用一只4780美元（約台幣15萬元）的珍珠戒指，就把艾瑪史東套牢，說她是作風低調的千金也不為過。
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