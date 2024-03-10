綠燈轉彎「警察一口氣攔5車」！駕駛傻眼：哪有問題　真相秒認賠

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直至警察靠近自己車輛時，該網友詢問「不好意思，警察先生，發生什麼事情？」結果警察立刻回應「左轉綠燈才能轉過來好不好」，這才讓該駕駛意識到自己真的違規，苦笑表示「當下真的想挖洞鑽進去，剛剛怎沒看清楚是有指示箭頭的綠燈.....就傻傻跟著前車轉過來了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一次我也遇過！但是我沒跟著走，結果被後車三寶按喇叭」、「笑死，有時候一個沒注意真的會跟著前車走....只能認賠啦」、「有看到箭頭的就是有分流，如果是圓形綠燈就沒分才可以跟著轉」、「直行是箭頭的不可以左轉，是圓的才可以走，不然要等左轉燈」、「謝謝你的親身經歷XD下次會特別注意的」。
紅綠燈「亮綠燈不能左轉」！各種款式一次看 違規小心噴1800元
@user7955231813558你會傻傻跟著前面走嗎？
♬ 原聲 - 帥帥瑜 - 帥帥瑜
事實上，台灣紅綠燈大多分為「三顆燈」、「四顆燈」以及「五顆燈」，「三顆燈」的組合為「紅燈、黃燈、綠燈」，當遇到綠色圓形燈亮起時可行走，直行、左轉、右轉都可以，但是轉彎的車輛記得要禮讓直行車哦！
而「四顆燈」的就要特別注意了！有時候會出現綠燈是「圓形綠燈」，有時候則是「箭頭綠燈」，如果再多線道要左轉，看到「圓形綠燈」可以直接直行、左轉、右轉；但是如果是「箭頭綠燈」，就必須要等到「左轉燈號」亮起的時候才可以左轉哦！最後則是「五顆燈」的紅綠燈，配置為「紅燈、黃燈、左轉燈、直行燈、右轉燈」，就是按照燈號走就對囉！
而如果汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，將可處新台幣600至1800元罰鍰；汽車駕駛人經燈光號誌「闖紅燈」者，處新台幣1800至5400元罰鍰，駕駛人可要特別小心啊！以免傷了荷包。