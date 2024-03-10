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綠燈轉彎「警察一口氣攔5車」！駕駛傻眼：哪有問題　真相秒認賠

▲汽車駕駛人綠燈轉彎之後，包括自己的車一共有五台被警察攔下，詢問原因後自己才恍然大悟。（圖/Tik Tok）
▲汽車駕駛人綠燈轉彎之後，包括自己的車一共有五台被警察攔下，詢問原因後自己才恍然大悟。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

道路交通規則眾多，用路人不管是對於標誌、號誌都要時刻遵守，以免吃上罰單！不過近日就有網友分享，表示自己在路口跟隨前車一起在綠燈的時候左轉，結果一連五台車全部都被警察給攔下來，讓他感到百思不得其解，結果問了警察之後，才恍然大悟表示「.....就是傻傻的跟著前面走了」，貼文引起熱烈迴響。

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一名網友在Tik Tok分享，表示自己日前行經凱達格蘭大道時在等紅燈，綠燈之後前車開始陸續左轉，而自己也跟著車潮左轉，沒想到才剛轉彎過之後，自己的車包括前車全部都被警察叫到右邊停靠，算一算總共有五台車，在警察過來盤問的時間，他在車內不斷想：「哪裡有問題嗎」？

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▲原來該條道路紅綠燈是所謂「四顆燈」的配置，其綠燈是「箭頭綠燈」，車輛必須按照箭頭方向行進。（圖/Tik Tok）
直至警察靠近自己車輛時，該網友詢問「不好意思，警察先生，發生什麼事情？」結果警察立刻回應「左轉綠燈才能轉過來好不好」，這才讓該駕駛意識到自己真的違規，苦笑表示「當下真的想挖洞鑽進去，剛剛怎沒看清楚是有指示箭頭的綠燈.....就傻傻跟著前車轉過來了」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「一次我也遇過！但是我沒跟著走，結果被後車三寶按喇叭」、「笑死，有時候一個沒注意真的會跟著前車走....只能認賠啦」、「有看到箭頭的就是有分流，如果是圓形綠燈就沒分才可以跟著轉」、「直行是箭頭的不可以左轉，是圓的才可以走，不然要等左轉燈」、「謝謝你的親身經歷XD下次會特別注意的」。

紅綠燈「亮綠燈不能左轉」！各種款式一次看　違規小心噴1800元

事實上，台灣紅綠燈大多分為「三顆燈」、「四顆燈」以及「五顆燈」，「三顆燈」的組合為「紅燈、黃燈、綠燈」，當遇到綠色圓形燈亮起時可行走，直行、左轉、右轉都可以，但是轉彎的車輛記得要禮讓直行車哦！

而「四顆燈」的就要特別注意了！有時候會出現綠燈是「圓形綠燈」，有時候則是「箭頭綠燈」，如果再多線道要左轉，看到「圓形綠燈」可以直接直行、左轉、右轉；但是如果是「箭頭綠燈」，就必須要等到「左轉燈號」亮起的時候才可以左轉哦！最後則是「五顆燈」的紅綠燈，配置為「紅燈、黃燈、左轉燈、直行燈、右轉燈」，就是按照燈號走就對囉！

▲遇到四顆燈號的紅綠燈，要注意看是否是「圓形綠燈」還是「箭頭綠燈」，如果是箭頭綠燈，就要遵循亮起燈號才能起步哦！（圖/TOYOTA小學堂官網）
▲遇到四顆燈號的紅綠燈，要注意看是否是「圓形綠燈」還是「箭頭綠燈」，如果是箭頭綠燈，就要遵循亮起燈號才能起步哦！（圖/TOYOTA小學堂官網）
而如果汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，將可處新台幣600至1800元罰鍰；汽車駕駛人經燈光號誌「闖紅燈」者，處新台幣1800至5400元罰鍰，駕駛人可要特別小心啊！以免傷了荷包。

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