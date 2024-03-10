一週天氣出爐！冷空氣、鋒面夾擊　一圖看全台「氣溫、降雨熱區」

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林定宜指出，週一有鋒面通過台灣，中部以北有短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨，其中，中部以北在上半天就會有一些雨勢，下半天越來越明顯，中南部降雨機率也慢慢增加。
氣溫部分，北台灣攝氏14至19度、中部攝氏16至20度、南部攝氏18至25度、東半部攝氏16至22度，北台灣早晚仍偏涼，且3500公尺以上高山配合水氣影響，可能下雪或出現路面結冰。
🟡週二、週三天氣（3/12、3/13）
林定宜說明，鋒面影響至週二清晨，隨後冷空氣南下影響，強度預估接近大陸冷氣團，週二、週三各地降雨趨緩，各地多雲到晴為主，僅東半部地區及中南山區零星雨。
氣溫部分則是越晚越冷，北台灣攝氏12至22度、中部攝氏14至25度、南部攝氏17至27度、東半部攝氏15至20度。
🟡週四至週六天氣（3/14至3/16）
週四開始冷空氣稍減弱，僅剩東半部、西半部有局部偶雨，其它地區皆為多雲到晴，各地早晚仍偏冷，北台灣攝氏12至22度、中部攝氏15至27度、南部攝氏17至29度、東半部攝氏15至23度。
週五至週六水氣逐漸增加，各地雲量增多北部、東半部及中南山區都有局部偶雨，雖然冷空氣影響暫緩，但陽光沒露面，因此回溫不明顯，整替氣溫和週四相同。
🟡週日天氣（3/17）
週日新的一波鋒面通過，下雨範圍擴大，北部、東半部及中南山區普遍都有短暫陣雨，其它地區以多雲為主。北台灣攝氏15至23度、中部攝氏18至28度、南部攝氏20至29度、東半部攝氏18至23度。