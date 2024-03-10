天氣預報／冷氣團剛減弱！明天又有鋒面「全台有雨」　氣溫再探底

一週天氣出爐！冷空氣、鋒面夾擊　一圖看全台「氣溫、降雨熱區」

▲未來一週天氣仍然多變，不僅有鋒面帶來降雨，也有冷空氣導致降溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲未來一週天氣仍然多變，不僅有鋒面帶來降雨，也有冷空氣導致降溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

新的一週又要開始，中央氣象署預報員林定宜表示，未來7天天氣仍然多變，週一至週二清晨有鋒面影響，全台有雨，週二至週三降雨趨緩，但冷空氣降溫有感，週四冷空氣減弱，白天回溫、早晚較涼，週五至週六水氣再增加，北台灣又有雨勢，週日則又有鋒面，降雨區域進一步擴大。

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🟡明天天氣（3/11）

林定宜指出，週一有鋒面通過台灣，中部以北有短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨，其中，中部以北在上半天就會有一些雨勢，下半天越來越明顯，中南部降雨機率也慢慢增加。

氣溫部分，北台灣攝氏14至19度、中部攝氏16至20度、南部攝氏18至25度、東半部攝氏16至22度，北台灣早晚仍偏涼，且3500公尺以上高山配合水氣影響，可能下雪或出現路面結冰。

▲本週天氣無論氣溫、降雨變化都相當大，民眾務必特別留意最新資訊。（圖／中央氣象署提供）
▲本週天氣無論氣溫、降雨變化都相當大，民眾務必特別留意最新資訊。（圖／中央氣象署提供）
🟡週二、週三天氣（3/12、3/13）

林定宜說明，鋒面影響至週二清晨，隨後冷空氣南下影響，強度預估接近大陸冷氣團，週二、週三各地降雨趨緩，各地多雲到晴為主，僅東半部地區及中南山區零星雨。

氣溫部分則是越晚越冷，北台灣攝氏12至22度、中部攝氏14至25度、南部攝氏17至27度、東半部攝氏15至20度。

🟡週四至週六天氣（3/14至3/16）

週四開始冷空氣稍減弱，僅剩東半部、西半部有局部偶雨，其它地區皆為多雲到晴，各地早晚仍偏冷，北台灣攝氏12至22度、中部攝氏15至27度、南部攝氏17至29度、東半部攝氏15至23度。

週五至週六水氣逐漸增加，各地雲量增多北部、東半部及中南山區都有局部偶雨，雖然冷空氣影響暫緩，但陽光沒露面，因此回溫不明顯，整替氣溫和週四相同。

🟡週日天氣（3/17）

週日新的一波鋒面通過，下雨範圍擴大，北部、東半部及中南山區普遍都有短暫陣雨，其它地區以多雲為主。北台灣攝氏15至23度、中部攝氏18至28度、南部攝氏20至29度、東半部攝氏18至23度。

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