鄭中基嚇到「不罵髒話了」！斥資千萬攻蛋 港台開唱規格大不同
▲鄭中基睽違7年來台，斥資千萬開唱，香港場與台北場的演唱會規格大不同。（圖／記者陳明中攝）
記者
吳雨婕／台北報導
｜ 2024-03-10 19:02:25 2024-03-10 19:32:07
鄭中基「Fragments of Wonder世界巡回演唱會」今（10）日晚間6點迎來加場，演唱會斥資千萬打造華麗舞台與聲光特效，為了台灣歌迷，鄭中基特別安排許多華語歌曲，展現寵粉的一面，因為前一晚開唱，他不小心在台上爆粗口，所以今天在與粉絲打招呼時，特別強調「不會罵髒話」。引人注意的是，《NOWnews今日新聞》記者觀察發現，鄭中基上個月底在香港紅磡開唱，端出特別的八面台，在台北場演唱會，除了歌單不太相同外，與香港場最大的相異點，就是舞台設計。
鄭中基唱完〈絕口不提愛你〉後，與歌迷打招呼，由於昨天他真性情的脫口一句「他媽的」，登上各大媒體版面，今天再度開口時，他小心翼翼許多，「上一次跟你們碰面是2017，我今天不會罵髒話了！」現場粉絲聽聞，捧場的尖叫聲、笑聲不斷，而剛好昨天是鄭中基的生日，為了一碗水端平，不讓今天的粉絲失望，鄭中基表示：「我生日都是慶祝一個月的，你們還是可以跟我說那句話….」接著全場爆出大聲的「生日快樂」，讓鄭中基非常滿意，嘴角的笑意根本藏不住。 歌曲〈八 二十八 八十八〉唱畢，鄭中基笑說：「我知道你們都聽我的國語歌，有沒有朋友是看我的電影認識我的？」現場有歌迷回應他「有」，讓鄭中基忍不住自虧：「真的喔！你們不知道我是歌手吼？」接著他問：「你們想聽國語歌還是廣東歌？」他不給粉絲反應，立即耍冷表示：「我準備了英文歌送給你們，用烏克麗麗邊彈邊唱。」展現鄭中基式的幽默，引起全場笑聲。 ▲▼鄭中基在演唱會向歌迷要求要祝福他生日快樂。（圖／記者陳明中攝、寬宏藝術提供）
根據《NOWnews今日新聞》記者現場觀察直擊，鄭中基此次台北演唱會舞台，與香港演唱會舞台的「八面台」不同，台北場的舞台主要還是在前方主舞台，不過喜愛與歌迷互動的鄭中基，時不時就會走到靠近兩旁的延伸舞台旁，與粉絲來個超近距離接觸。至於香港場的大螢幕則是在觀眾的頭頂上方，台北的螢幕則是面對舞台，也就是鄭中基後方，香港場有的移動式滾輪，為了配合場地限制，也拿掉了；至於香港場上會在鄭中基唱歌時360度旋轉的時鐘造型，則是改成了定點不動。
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