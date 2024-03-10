NONO暴瘦20公斤現身！涉性侵案神隱 被爆「躲屏東寺廟懺悔」
52歲藝人NONO（陳宣裕）在節目《鐵獅玉玲瓏》擔任鼓手走紅，機智的口才使他成為各大綜藝節目最愛，不過去年NONO遭網紅「小紅老師」指控涉嫌性侵至少25名女子，其中3起案件不起訴，經由2位被害人聲請再議後發回北檢續查，NONO神隱演藝圈9個月，被爆料人躲在屏東寺廟懺悔，整個人消瘦20公斤。
記者羅凌筠／台北報導
網紅馮語婷今（10）日在臉書爆料，「NONO自從爆發性醜聞後銷聲匿跡，根據可靠消息指出，他都在屏東一間寺廟懺悔，還暴瘦20公斤，NONO平時對於廟會活動就很熱衷，但神明如何看待他？」
照片中NONO虔誠拿著幾炷香，站在一排信徒中間，神色嚴肅對著神明凝望，身形也消瘦許多，馮語婷嘆：「人在需要幫助解惑時，神明就是信仰，人在昧著良心犯罪時，神明就是木頭，現實想著如何脫罪，私下求神拜佛懺悔，這就是人性醜陋的最佳寫照。」記者向NONO經紀人求證照片真實性，電話無人接聽。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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