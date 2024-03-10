韓國醫學院擴招夯！30歲上班族詢問意願提高 報名重考增5成
韓國政府推動醫療改革引發醫界大動作抗議表達不滿，另一方面擴招醫學院學生的計畫卻吸引不少上班族甚至企業高階主管的興趣，韓國補教業者稱近期出現大量諮詢醫學院重考的熱潮，補習班甚至為此設立符合上班族需求的夜間課程，但也強調就算求學期間成績優異，想在短期內就考進醫學院並不容易。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國政府的醫學院擴招計畫預計至少持續到2029學年度，期間每年預計擴招2000人，逐年增額1萬名醫師。根據《韓聯社》報導，許多就業中的上班族近期開始諮詢重考醫學院的相關業務，其中不乏有首爾大學、延世大學、高麗大學、韓國科學技術院等韓國頂尖大學畢業的理工科人才。
報導提到，韓國補教業人士透露，不少來諮詢的都是社會人士，例如30多歲的公司主管，另外也有40多歲的高職畢業公務員、50多歲的證券業高層來洽詢，另一間位於首爾江南區的補習班業者稱，近期詢問重考業務者比去年增加了兩至三成左右，報名人數更是增加近五成。
對此，韓國知名教育機構「MegaStudy（메가스터디）」則宣布於18日開設符合上班族需求的「特別夜間班」，平日授課時間是下班後的晚間7點至10點，週末則採自習方式進行，每個月補習費要價70萬韓元（約新台幣1.67萬元）。
不過，補界人士也稱，對於那些長期脫離高中學業者來說，想要複習一下就考進醫學院是相當困難的，就算曾在當年的大學入學考試獲得佳績也是，建議不要一股腦栽進去。