李智凱離奧運資格再近一步！和美國選手並列金牌、力拚杜哈站奪金
台灣「鞍馬王子」李智凱昨（9）日在體操世界盃亞塞拜然巴庫站男子鞍馬資格賽出賽，挑戰難度超高動作拿下生涯最高分15.533，今（10）日決賽則拿到總分15.400分，巧合的和美國選手內多羅西克（Stephen Nedoroscik）同分並列金牌。若在4月的杜哈卡達站拿下金牌，將能夠提前取得巴黎奧運門票。
記者林之越/綜合報導
李智凱去年在世錦賽發揮不理想，未能取得奧運門票，在體操世界盃前幾場賽事中也頻頻出現失誤，因此必須在剩下的世界盃分站賽事中大量拿下積分，才能爭取到奧運門票。
來到世界盃亞塞拜然巴庫站，李智凱預賽終於找回身手，選擇6.500分的超高難度動作，更重要的是，李智凱整場動作行雲流水，沒有出現失誤，最終獲得9.033執行分，以15.533分晉級決賽，同時也超越自己在2018年締造的15.508分，寫下個人新高。
本日來到決賽，李智凱同樣選擇6.500分難度動作，在執行分也拿到頗高的8.900分，總和拿下15.400分。不過巧合的是，美國選手Stephen Nedoroscik和李智凱拿下完全相同的難度分、執行分，最後兩人並列金牌。李智凱在本站獲得30分積分，若希望提前取得奧運門票，則必須在卡達杜哈站拿下金牌。
另一方面，在鞍馬資格賽以難度6.100分、執行分8.766分，以14.866分，排名第4晉級決賽的蕭佑然，在決賽中以難度6.400分、執行分8.900，總和15.300分拿下第3。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁