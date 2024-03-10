進口蘇丹紅實際負責人洗產地三嫌交保　雄檢將提抗告

「蘇丹紅」辣椒粉流向全台引發食安危機。高雄地檢署積極追查「蘇丹紅」源頭發現，一名李姓商人利用親友分別在台灣和中國設立多家食品公司，並從中國收購辣椒粉原料加工出口到台灣，洗產地。隱瞞真實產地檢方9日依違反食安法將李男及其親友聲押，但高雄地院審理後裁定李男80萬交保、其他人20萬元交保。對此，高雄地檢署檢察官將提出抗告。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄地檢署調查指出，李姓商人以親友掛名負責人，在台成立津棧、佳廣等10間公司，另於中國成立食品公司，向中國農村收購辣椒粉原料後出售給在台10公司，而2018年間這些公司陸續被檢出進口產品含有蘇丹紅，卻仍持續自中國進貨，李姓商人為規避追查，還改以香港某公司名義掩護進口。檢方9日聲押李姓商人、津棧吳姓負責人、謝姓品管，法院諭知交保80萬至20萬，檢察官將提抗告。
檢方調查發現，2021年間李男曾出貨「青辣椒粉」給知名辛香料業者「小磨坊」，小磨坊自行委託檢驗發現含有「蘇丹紅」後退貨，李男竟將同批貨品再出貨給另一廠商。
檢方調查指出，李姓商人在台灣設立了10家食品公司，分別為「津棧國際貿易」、「佳廣國際貿易」、「杰展國際食品」、「初衣食伍素食食品」、「廣元國際貿易」、「釜山國際貿易」、「玉記昌」、「海順國際食品」、「淞鋒實業」、「龍海同記食品」，並在中國成立了與台灣同名的「龍海同記食品」。李男以親友名義擔任這些公司的負責人，而吳姓女子、謝姓員工、章女分別擔任公司的倉儲、品質和會計人員。
李男涉嫌違反食安法，8日被調查局和衛生局搜索帶回，9日被雄檢聲請羈押。檢方認為李男犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，但法院未准羈押，諭令李男80萬元交保，吳女、謝女和章女則分別以20萬元和10萬元交保。雄檢對法院的裁定不滿，將提出抗告。