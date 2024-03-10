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小三生嗆陌生人像乞丐！媽狂護航「他愛說實話」　醫出招震撼教育

▲近期小兒科醫師陳木榮分享，遇到一位國小三年級的病患對陌生人講話超沒禮貌，媽媽沒有阻止還狂護航，最終陳木榮醫師也決定「以其人之道，還治其人之身」。（示意圖／取自Pixabay）
▲近期小兒科醫師陳木榮分享，遇到一位國小三年級的病患對陌生人講話超沒禮貌，媽媽沒有阻止還狂護航，最終陳木榮醫師也決定「以其人之道，還治其人之身」。（示意圖／取自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

環境會影響孩子的言行舉止，家長的縱容溺愛更容易養出小怪物！近期小兒科醫師陳木榮分享，遇到一位國小三年級的病患對陌生人講話超沒禮貌，媽媽沒有阻止還狂護航，最終陳木榮醫師也決定「以其人之道，還治其人之身」，震撼教育的過程也引發網友盛讚。

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小兒科醫生陳木榮近期在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」上發文分享，門診的時候，遇到一位國小三年級的男童常常說出不禮貌的話，之前就曾在進入診間時大喊：「外面那個人穿得破破爛爛的，好像乞丐，好噁心喔！」陳醫師當下立刻制止，沒想到媽媽卻從旁緩頰：「不過他說的是實話，那個人就是看起來很噁心，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」

▲柚子小兒科診所院長陳木榮醫師。（圖／周淑萍攝）
▲柚子小兒科診所院長陳木榮醫師。（圖／周淑萍攝）
後來這位小朋友又來看診，走進診間時嘴裡碎碎念：「外面那個小朋友擋住我的路，走路走很慢，我好想踢下去！」陳醫師再度抬頭，提醒媽媽說可能要注意一下這個孩子的行為，沒想到媽媽先說好好好，過了幾秒鐘又接著說：「不過他說的是實話，那個小朋友真的動作很慢，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」

這位媽媽總是用「孩子說的是實話」來解釋孩子的行為，陳木榮醫師多次提醒都無效，也讓他感到無奈。到了最近一次看診時，小三男童高燒好幾天，劇烈咳嗽，聽診的時候，整個肺部都是痰的聲音，我對媽媽說：「這個是肺炎，我來寫張轉診單安排住院治療吧！」結果媽媽不僅露出不信任的表情，還說「怎會是肺炎？你有沒有看錯？你跟我說，肺炎會怎樣？」

陳木榮醫師認為媽媽是想要將他講出來的症狀一一推翻，間接來否認他的診斷，隨後，媽媽開口說「你直接說沒關係」。不過陳醫師仍繼續寫著轉診單，並直接說「嚴重的肺炎會死掉」，接著馬上補了一句：「我說的是實話，我講話比較直，我沒有惡意！」

▲受到疫情影響，為避免、減少人與人的接觸，不少醫院紛紛推行視訊門診，不過小兒科醫師陳木榮日前透過視訊替一名孩童診斷，豈料對方竟然還沒付錢，就將他封鎖，讓他超傻眼「你們還沒有付錢啊」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲小兒科醫生陳木榮看診遇到一位國小三年級的男童常常說出不禮貌的話。（示意圖／取自pixabay）
完整過程曝光後，也讓吸引超過1萬名家長湧入按讚，並在貼文下方狂讚醫師「以其人之道還其人之身，讚」、「謝謝醫生，讓世界變得更美好」、「這家長跟孩子真的一模一樣阿，家教真不好說」、「我想，這個媽媽應該已經很習慣聽實話了吧」。
 


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