小三生嗆陌生人像乞丐！媽狂護航「他愛說實話」　醫出招震撼教育

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後來這位小朋友又來看診，走進診間時嘴裡碎碎念：「外面那個小朋友擋住我的路，走路走很慢，我好想踢下去！」陳醫師再度抬頭，提醒媽媽說可能要注意一下這個孩子的行為，沒想到媽媽先說好好好，過了幾秒鐘又接著說：「不過他說的是實話，那個小朋友真的動作很慢，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」
這位媽媽總是用「孩子說的是實話」來解釋孩子的行為，陳木榮醫師多次提醒都無效，也讓他感到無奈。到了最近一次看診時，小三男童高燒好幾天，劇烈咳嗽，聽診的時候，整個肺部都是痰的聲音，我對媽媽說：「這個是肺炎，我來寫張轉診單安排住院治療吧！」結果媽媽不僅露出不信任的表情，還說「怎會是肺炎？你有沒有看錯？你跟我說，肺炎會怎樣？」
陳木榮醫師認為媽媽是想要將他講出來的症狀一一推翻，間接來否認他的診斷，隨後，媽媽開口說「你直接說沒關係」。不過陳醫師仍繼續寫著轉診單，並直接說「嚴重的肺炎會死掉」，接著馬上補了一句：「我說的是實話，我講話比較直，我沒有惡意！」
完整過程曝光後，也讓吸引超過1萬名家長湧入按讚，並在貼文下方狂讚醫師「以其人之道還其人之身，讚」、「謝謝醫生，讓世界變得更美好」、「這家長跟孩子真的一模一樣阿，家教真不好說」、「我想，這個媽媽應該已經很習慣聽實話了吧」。