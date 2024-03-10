鄭中基突喊「張學友、陳慧琳」！1萬歌迷嗨翻 尖叫掀翻屋頂
鄭中基於今（10）日晚上繼續開唱，為了怕歌迷聽不夠，他特別安排了點歌環節，讓歌迷點好點滿，他則是唱好唱滿，而在唱到他與陳慧琳的歌曲〈製造浪漫〉，以及與張學友合唱的〈左右為難〉時，鄭中基立即表示全場的歌迷都是陳慧琳與張學友，要與他一起大聲唱。
記者吳雨婕／台北報導
鄭中基在演唱歌曲〈談何容易〉時，拿著手走到延伸舞台，一邊唱一邊與歌迷握手互動，有熱情粉絲送上一小束花給他，因為超級近距離，所以歌迷的尖叫聲都傳到鄭中基的麥克風裡，在現場直播放送。唱到〈有種〉時，鄭中基帶領舞者一起走下舞台，與坐在B1的粉絲打招呼，現場歌迷紛紛湧上前合照、握手，鄭中基也大方有求必應，唱到滿身汗、口乾舌燥也甘之如飴。在唱經典的廣東歌曲〈無賴〉時，全場歌迷大合唱，聲音幾乎都要蓋過鄭中基的歌聲，一曲唱畢，鄭中基忍不住失笑，稱讚道：「你們廣東話真的很好，我很驚訝。」
在點歌Part，鄭中基三度走到靠近粉絲的延伸舞台，開始接受現場歌迷點歌，他一連唱了〈想念你的愛〉、〈看穿〉、〈別讓我心疼〉，說到鄭中基就不得不提他與陳慧琳的經典歌曲〈製造浪漫〉，雖然陳慧琳沒有現身演唱會，但鄭中基嘴甜表示，現場的歌迷是「陳慧琳們」，要跟他一起合唱，讓全場氣氛沸騰。還有歌迷點到鄭中基與張學友合作的歌曲〈左右為難〉，唱到張學友的部分，他把麥克風交給歌迷：「你們全都是『張學友』！」還稱呼粉絲為「學友們」。
事實上，鄭中基去年來台宣傳演唱會時，曾表示想要邀請張學友擔任演唱會嘉賓，可惜的是，恰巧張學友原本也要在上海開唱，檔期喬不攏的狀況下只能作罷，張學友近日因為確診，只能把演唱會取消，但因為人在休養，所以依舊無法前來，而鄭中基透過歌迷扮演「張學友」來詮釋歌曲，一圓歌迷與自己的合唱夢。
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