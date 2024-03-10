李多慧曝光首爾新家裝潢！親自下廚慶祝喬遷 高喊：好想回台灣
南韓啦啦隊女神李多慧近期釋出一部搬家的影片，只見影片中她搬離原先在南韓首爾江南區的樓中樓套房，搬到首爾另一區。接著李多慧開箱她的新家，並且安排一場小型時裝秀，讓粉絲們大飽眼福。李多慧突然感慨地表示，休賽季至今已經2、3個月，很久沒回到台灣，對於南韓的一切都顯得有些陌生，直言：「好想回台灣！」
記者張一笙／綜合報導
李多慧搬到首爾江南區的一間樓中樓套房已經一年，她表示原先會選擇樓中樓套房，是因為這是「人生願望之一」，但搬進去以後一年來「只上去5次」，因此在決定新的租屋處時，李多慧選擇了更加寬敞的房型。李多慧的新家房型2房2廳2衛，尤其寬敞的客廳連接餐廳，讓她的家有更多可以使用的空間。
在開箱完新家以後，李多慧決定前往超市購買食材親自下廚，來慶祝自己喬遷。然而，在出門前，李多慧換了好幾套衣服，讓她還沒出門就累癱在客廳。買完食材後，李多慧親自下廚洗菜、滷肉、醃泡菜，精湛的刀工意外展現出她的好廚藝。
事實上，李多慧在前往超市路上，邊開車邊感慨地表示：「自台灣球賽結束已經2、3個月，一整年往返台灣、韓國2地，一時間對於南韓的一切都有些陌生。」李多慧透過影片訴說對台灣的思念，她還透露自己仍然在勤學中文，更在影片中展示自己的練習成果，讓不少球迷紛紛對於她新球季是否能繼續留在台灣，又燃起希望。
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