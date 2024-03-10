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LINE「少1圖樣」代表你被封鎖了！辨認方法一次看　送貼圖最麻煩

▲智慧型手機已是現代人生活不可缺少的必備物品，據NCC「112年通訊傳播市場報告」顯示，台灣16歲以上民眾有高達97.7%有使用通訊軟體「LINE」。（圖／記者周淑萍攝）
▲智慧型手機已是現代人生活不可缺少的必備物品，據NCC「112年通訊傳播市場報告」顯示，台灣16歲以上民眾有高達97.7%有使用通訊軟體「LINE」。（圖／記者周淑萍攝）

記者潘毅／綜合報導

智慧型手機已是現代人生活不可缺少的必備物品，據NCC「112年通訊傳播市場報告」顯示，台灣16歲以上民眾有高達97.7%有使用通訊軟體「LINE」。而LINE好友被隱藏、封鎖或刪除好友不會顯示通知，收到朋友無聲卡時，都會懷疑自己遭到封鎖了。對此，許多使用者也紛紛找出了辨認是否被封鎖的方法，經《NOWnews》記者實測，發現有3種方法準確有效。

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▲一表看懂隱藏、封鎖、刪除好友的差異。（圖／取自LINE台灣官方BLOG）
▲一表看懂隱藏、封鎖、刪除好友的差異。（圖／取自LINE台灣官方BLOG）
送冷門貼圖、主題
流傳已久的「贈送貼圖」判斷是否被封鎖方式，找到冷門貼圖進行贈送，若對方已封鎖，則會顯示「抱歉，您無法贈送此套組，對方已經擁有這組貼圖」。
優點：安卓、蘋果手機都能使用
缺點：最麻煩的方法，沒被封鎖會浪費貼圖錢

▲《NOWnews今日新聞》記者實際測試，贈送貼圖或主題，也能判斷是否遭到封鎖。（圖／記者潘毅攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者實際測試，贈送貼圖或主題，仍能判斷是否遭到封鎖。（圖／記者潘毅攝）
綠色通話符號不會出現
LINE撥打語音通話時，如果對方並未封鎖你，在撥出後左上角會變成「綠底通話符號」；但如果對方已經封鎖你，不管響多久、左上角都不會有綠底符號出現。
優點：方法簡單迅速
缺點：僅限蘋果用戶能用

▲iOS版LINE可透過撥打語音通話，判斷是否被對方封鎖。（圖／記者黃韻文攝）
▲iOS版LINE可透過撥打語音通話，判斷是否被對方封鎖。（圖／記者黃韻文攝）
生日資訊消失
若朋友有在LINE上設定生日，則會在主頁個人資訊中央顯示，《NOWnews今日新聞》記者實際測試，若朋友進行封鎖後，被封鎖方打開主頁，會發現原本設有生日的區塊真的變成一塊空白，但這方法也僅限用來判斷原本有設定生日的對象。
優點：方法簡單、無互動式避免尷尬
缺點：若是對方原本就未設生日則無法判斷

▲《NOWnews今日新聞》記者實際測試，若朋友進行封鎖後，被封鎖方打開主頁，會發現原本設有生日的區塊真變成一塊空白。（圖／記者潘毅攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者實際測試，若朋友進行封鎖後，被封鎖方打開主頁，會發現原本設有生日的區塊真變成一塊空白。（圖／記者潘毅攝）

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