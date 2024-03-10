吳思瑤要朱立倫約束藍委 洪孟楷嗆：民進黨監督在野黨立委太荒謬
新國會開議，國民黨立院黨團推出許多國會改革法案，特別是新科藍委翁曉玲的提案，引發討論。民進黨立院黨團總召柯建銘批國民黨素質差，民進黨團幹事長吳思瑤今也批藍委毀憲亂政，呼籲黨主席朱立倫應好好約束自家立委。對此，國民黨立院黨團書記長洪孟楷反嗆，民進黨立委不監督政府，卻監督在野黨立委，太過荒謬，是台灣民主開倒車的最大幫兇。
記者何哲欣／台北報導
洪孟楷說，新的國會應該有新民意跟新氣象，過去這段時間國民黨團不論是追查食安漏洞及物價蠢蠢欲動的調漲，都是人民最關心的議題，也是政府不可迴避的責任。民進黨政府完全說不清楚，只想用網軍側翼來帶風向，現在更加碼不演了，直接以民進黨立法院黨團出來當小弟、做打手，不斷地潑髒水，立法委員監督立法委員，何其荒謬！有這樣的黨意代表，實在是開民主倒車的最大幫兇。
洪孟楷說，民進黨政府傲慢自大，不知民意何在？應該要監督政府的民進黨團卻自我矮化到失能到令人難以想像的地步，忘記人民對立法委員投下的每一票是要為人民發聲，而不是當政府的應聲蟲。
洪孟楷強調，與其嗆在野黨的主席，不如好好回歸本業，監督現在的失能政府，詐騙打了嗎？食安管了嗎？電價、物價調漲有配套嗎？立法委員監督在野黨，恐怕過去教過這些綠營立委政治學的教授也只能暗自哭泣。只會附和、不敢監督政府，這樣的綠營立委存在，才是中華民國民主政治最大的倒退與悲哀！