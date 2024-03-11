鄭中基不滿意「情歌王子復仇記」！被問張學友病情心疼：他更嚴格
鄭中基於9日、10日在台北小巨蛋開唱，7年前在台北開唱時，因為狀態不佳，讓他至今非常自責，這一次在台灣上演「情歌王子復仇記」，不過他卻仍不滿意，認為觀眾滿意才是他在乎的。而好友張學友日前確診，只能取消個人上海的巡演在家休養，談到此事，鄭中基心有戚戚焉地表示非常能感同身受，心疼的說：「他對自己更嚴格。」
記者吳雨婕／台北報導
3月9日是鄭中基生日，他表示女兒鄭梓喬已經送了公仔當作生日禮物，因為隔天還要演出，所以只能把慶生移到第二天演唱會結束，也要品嚐禁吃好久的麻辣鍋。他也稱讚女兒在台上的唱功比他還好，「她很開心，因為她跟我一樣愛吃零食，為了上台特別忌口，沒吃零食，剛剛一下台馬上喝珍奶、吃小吃。」
鄭中基7年前來台開唱時，因為正巧拍攝電影增肥，加上感冒讓嗓音狀態不佳，讓他非常自責，一直想要來台雪恥，如今終於「復仇成功」，不過他卻謙虛的說：「我每一次都不滿意，看哪裡有些不太好，看觀眾滿不滿意比較重要。」
在演唱會上，雖然陳慧琳、張學友沒有現身，不過鄭中基請全場歌迷當起「陳慧琳們」、「張學友們」大合唱歌曲〈製造浪漫〉、〈左右為難〉，其實出道29年的鄭中基很少在公開場合演唱〈左右為難〉，現場只唱過幾次，讓他笑說：「這次跟那麼多慧琳、學友合唱非常過癮！」此外，原本正在進行巡演的張學友，近日因為確診，不僅取消演唱會，還得遵循醫囑好好靜養，鄭中基被問到好友近況，他透露還沒有傳訊息關心，「我常常跟他短信，現在先不打擾他，我之前也有在開唱前確診過，我了解他現在的心情，他對自己更嚴格。」
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