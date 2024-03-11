本周咖啡優惠！7-11「拿鐵、卡布買2送2」可寄杯　星巴克買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜3月11日至3月15日
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯卡布其諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
📍APP｜3月11日至3月15日
◾大杯熱卡布其諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾太妃焦糖瑪奇朵／榛果拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾咖啡珍珠歐蕾買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾珍珠椰果四季春／統一布丁奶茶買5送2，7.1折（原價65元、特價46元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
📍APP｜3月7日至3月11日
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵10杯470元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾檸檬青茶／檸檬紅茶10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜限3月11日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至3月19日
活動期間內APP開啟共享功能，3月27日前可獲得以下優惠。
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡星巴克
慶祝26周年，星巴克自今（11）日起至4月1日期間，推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，玩遊戲就能領買一送一優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4月3日。
每人每次至多買2送2，優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動不適用於機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等部份門市。
📌「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗（點此連結）
🟡 85℃
85℃推出兩款蘋果系列飲品：蘋果紅茶、蘋果青茶，喝得到蘋果果粒與清爽茶香，在3月14日白色情人節當天，在門市和另一半或是寵物親一下，可享蘋果紅茶、蘋果青茶任選第2杯半價。
蘋果紅茶、蘋果青茶售價皆是55元（熱飲中杯、冰飲大杯），3月14日結帳時，只要和另一半、家長和小朋友，或是帶寵物到門市親一下，接吻不限對象，兩杯原價110元，特價82元，等於單杯平均41元，約是7.5折。