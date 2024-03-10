拳擊／郭怡萱裁定敗、無緣奧運門票　中華隊快滅團！僅剩陳念琴

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Klotzer全場保持主動趨前壓迫，第一回合單拍出拳居多，郭怡萱最初還能通過換拳與迎擊閃躲打中對方，但第二回合 Klotzer加大壓迫力道，郭怡萱數次被對方直拳命中，倒數1分20秒時被讀秒。
郭怡萱雖握拳示意還能再戰，劣勢仍未扭轉，Klotzer增加組合拳頻率，郭怡萱未能呈現有效反擊態勢，剩2秒結束該回合時，裁判叫停比賽，最終以裁判裁定落敗（RSC）無緣8強。
作為清大大一新鮮人的郭怡萱，是此次中華隊參賽選手中年紀最小，今年8月要滿19歲，首次成人級國際賽，就是奧運資格賽，且身高僅150公分，原本不太被看好，但她連兩輪拿下勝利，直到遇上經驗較佳的Klotzer，才被擋在8強門外。
郭怡萱指導教練柯文明表示，第二回合戰術執行有點落差，「應該採取定點攻擊，她可能比較緊張一點，對方出拳都沒閃躲，裁判看情況就中止比賽，其實應該能繼續下回合的。」
「這樣的表現不錯，就是需要經驗，這孩子未來還是有機會的。」結束奧運資格賽賽程後，回國還有一場U22國手選拔，郭怡萱符合選拔資格，但柯文明表示，還在評估參賽與否。
11日是奧運資格賽最後一天，此次不打冠亞賽，只到4強出爐就結束，陳念琴將與烏克蘭選手Anastasiia Chernokolenko爭奪巴黎奧運的參賽門票。