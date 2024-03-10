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役所廣司抱走亞洲電影大獎影帝　許瑋甯、趙麗穎走紅毯秒殺鎂光燈

▲許瑋甯（左起）、范冰冰、趙麗穎走紅毯吸睛，亞洲電影大獎由役所廣司、蔣勤勤封帝后。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲許瑋甯（左起）、范冰冰、趙麗穎走紅毯吸睛，亞洲電影大獎由役所廣司、蔣勤勤封帝后。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）

記者羅凌筠／綜合報導

第17屆亞洲電影大獎今（10）日在香港舉行，梁朝偉帶妻子劉嘉玲壓軸走紅毯，他以《金手指》角逐最佳男主角，輸給《我的完美日常》役所廣司，同樣與老公陳建斌走紅毯的蔣勤勤，順利以《草木人間》榮封影后。紅毯上巨星雲集，范冰冰、趙麗穎、李英愛、許瑋甯、「少女時代」俞利爭奇鬥艷，鎂光燈閃爍不停。

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▲梁朝偉（左）、劉嘉玲壓軸走亞洲電影大獎紅毯。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲梁朝偉（左）、劉嘉玲壓軸走亞洲電影大獎紅毯。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲蔣勤勤（中）抱走亞洲電影大獎最佳女主角。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲蔣勤勤（中）抱走亞洲電影大獎最佳女主角。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
役所廣司以《我的完美日常》力抗梁朝偉、吳慷仁等勁敵，抱走最佳男主角，不過他本人並未出席，而吳慷仁雖然未獲評審青睞，但頒獎嘉賓范冰冰走紅毯時，特別提到欣賞吳慷仁，「他的戲我一直都有看，也很關注他，看他今天有沒有幸運可以拿到這個獎項。」

▲俞利在亞洲電影大獎紅毯亮相。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲俞利在亞洲電影大獎紅毯亮相。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲韓國演員李英愛（中）散發女神光環。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲韓國演員李英愛（中）散發女神光環。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
蔣勤勤以《草木人間》奪下最佳女主角，她感謝合作演員吳磊說：「感謝你願意和我進入地獄，也是我們的天堂。」最佳影片頒給濱口龍介《邪惡根本不存在》，是枝裕和以《怪物》獲頒最佳導演。導演張藝謀領終身成就獎，趙麗穎奪走AFA新世代獎，李英愛、鈴木亮平擒卓越亞洲電影人大獎，泰國演員Win Metawin榮獲亞洲飛躍演員獎。

▲吳慷仁（左）角逐亞洲電影大獎最佳男主角鎩羽而歸。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲吳慷仁（左）角逐亞洲電影大獎最佳男主角鎩羽而歸。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲泰國演員Win Metawin（中）榮獲亞洲飛躍演員獎。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
▲泰國演員Win Metawin（中）榮獲亞洲飛躍演員獎。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）
第17屆亞洲電影大獎得獎名單：  

最佳電影：《邪惡根本不存在》 
最佳導演：是枝裕和《怪物》 
最佳男主角：役所廣司《我的完美日常》 
最佳女主角：蔣勤勤《草木人間》 
最佳男配角：朴勳《12.12：首爾之春》 
最佳女配角：梁雍婷《白日之下》 
最佳新導演 ：卓亦謙《年少日記》 
最佳新演員 ：Tergel Bold-Erdene《風之城》 
最佳編劇：萬瑪才旦《雪豹》 
最佳剪接：金尚範《12.12：首爾之春》 
最佳攝影：馬提亞斯德爾甫《雪豹》 
最佳原創音樂：石橋英子《邪惡根本不存在》 
最佳造型設計：文念中《金手指》 
最佳美術指導：林子僑《金手指》 
最佳視覺效果：山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司《哥斯拉-1.0》 
最佳音響：井上奈津子《哥斯拉-1.0》 
終身成就獎：張藝謀 
卓越亞洲電影人大獎：李英愛、鈴木亮平 
AFA新世代獎：趙麗穎 
亞洲飛躍演員大獎：Metawin Opas-iamkajorn（WIN）
2023年最高票房亞洲電影：《滿江紅》 

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