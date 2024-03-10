役所廣司抱走亞洲電影大獎影帝　許瑋甯、趙麗穎走紅毯秒殺鎂光燈

▲泰國演員Win Metawin（中）榮獲亞洲飛躍演員獎。（圖／翻攝Asian Film Awards Academy YouTube）

最佳電影：《邪惡根本不存在》最佳導演：是枝裕和《怪物》最佳男主角：役所廣司《我的完美日常》最佳女主角：蔣勤勤《草木人間》最佳男配角：朴勳《12.12：首爾之春》最佳女配角：梁雍婷《白日之下》最佳新導演 ：卓亦謙《年少日記》最佳新演員 ：Tergel Bold-Erdene《風之城》最佳編劇：萬瑪才旦《雪豹》最佳剪接：金尚範《12.12：首爾之春》最佳攝影：馬提亞斯德爾甫《雪豹》最佳原創音樂：石橋英子《邪惡根本不存在》最佳造型設計：文念中《金手指》最佳美術指導：林子僑《金手指》最佳視覺效果：山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司《哥斯拉-1.0》最佳音響：井上奈津子《哥斯拉-1.0》終身成就獎：張藝謀卓越亞洲電影人大獎：李英愛、鈴木亮平AFA新世代獎：趙麗穎亞洲飛躍演員大獎：Metawin Opas-iamkajorn（WIN）2023年最高票房亞洲電影：《滿江紅》