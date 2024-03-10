役所廣司抱走亞洲電影大獎影帝　許瑋甯、趙麗穎走紅毯秒殺鎂光燈

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蔣勤勤以《草木人間》奪下最佳女主角，她感謝合作演員吳磊說：「感謝你願意和我進入地獄，也是我們的天堂。」最佳影片頒給濱口龍介《邪惡根本不存在》，是枝裕和以《怪物》獲頒最佳導演。導演張藝謀領終身成就獎，趙麗穎奪走AFA新世代獎，李英愛、鈴木亮平擒卓越亞洲電影人大獎，泰國演員Win Metawin榮獲亞洲飛躍演員獎。
第17屆亞洲電影大獎得獎名單：
最佳電影：《邪惡根本不存在》
最佳導演：是枝裕和《怪物》
最佳男主角：役所廣司《我的完美日常》
最佳女主角：蔣勤勤《草木人間》
最佳男配角：朴勳《12.12：首爾之春》
最佳女配角：梁雍婷《白日之下》
最佳新導演 ：卓亦謙《年少日記》
最佳新演員 ：Tergel Bold-Erdene《風之城》
最佳編劇：萬瑪才旦《雪豹》
最佳剪接：金尚範《12.12：首爾之春》
最佳攝影：馬提亞斯德爾甫《雪豹》
最佳原創音樂：石橋英子《邪惡根本不存在》
最佳造型設計：文念中《金手指》
最佳美術指導：林子僑《金手指》
最佳視覺效果：山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司《哥斯拉-1.0》
最佳音響：井上奈津子《哥斯拉-1.0》
終身成就獎：張藝謀
卓越亞洲電影人大獎：李英愛、鈴木亮平
AFA新世代獎：趙麗穎
亞洲飛躍演員大獎：Metawin Opas-iamkajorn（WIN）
2023年最高票房亞洲電影：《滿江紅》
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最佳電影：《邪惡根本不存在》
最佳導演：是枝裕和《怪物》
最佳男主角：役所廣司《我的完美日常》
最佳女主角：蔣勤勤《草木人間》
最佳男配角：朴勳《12.12：首爾之春》
最佳女配角：梁雍婷《白日之下》
最佳新導演 ：卓亦謙《年少日記》
最佳新演員 ：Tergel Bold-Erdene《風之城》
最佳編劇：萬瑪才旦《雪豹》
最佳剪接：金尚範《12.12：首爾之春》
最佳攝影：馬提亞斯德爾甫《雪豹》
最佳原創音樂：石橋英子《邪惡根本不存在》
最佳造型設計：文念中《金手指》
最佳美術指導：林子僑《金手指》
最佳視覺效果：山崎貴、澀谷紀世子、高橋正紀、野島達司《哥斯拉-1.0》
最佳音響：井上奈津子《哥斯拉-1.0》
終身成就獎：張藝謀
卓越亞洲電影人大獎：李英愛、鈴木亮平
AFA新世代獎：趙麗穎
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