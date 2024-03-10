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中企被擋在印度門外！謝金河：印度「去中」讓台商天光就在不遠處

▲印度政府對中企投資態度謹慎，財信傳媒董事長謝金河稱在印度完全排除中國供應鏈時，「台商有了空前機會，天光就在不遠處！」。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度政府對中企投資態度謹慎，財信傳媒董事長謝金河稱在印度完全排除中國供應鏈時，「台商有了空前機會，天光就在不遠處！」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

隨著中國經濟前景持續下行、全球供應鏈重組，印度逐漸出現取代中國在製造業主導地位的趨勢。財信傳媒董事長謝金河本週也受邀到印度參訪，期間謝金河稱最大的啟發就是在全球持續「脫中」的情況下，印度完全排除中國供應鏈，中國企業、工廠、經理人和觀光客都進不了印度，「台商有了空前機會，天光就在不遠處！」

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近年中印關係受到邊境衝突影響而緊張，與此同時金融圈出現「中國跌倒、印度吃飽」的說法，許多外企供應鏈開始脫離中國、前往印度。財信傳媒董事長謝金河本週參訪印度時發現，印度積極邀請台商設廠投資，他在臉書以「願景在意志堅，天光在不遠處！南六挑戰不可能」為題，分析了目前印度的投資局勢。

謝金河10日在臉書發文表示，印度有14億人口，和中國一樣多，在幅圓遼闊的地方參訪，每一次都是長途跋涉的旅程。看完中鋼印度公司後，又到南六印度廠，踏進公司大廳就看到董事長黃清山親題的字：「願景在意志堅，天光在不遠處」，這也代表黃清山的心境。黃清山對謝說，「如果沒有國外大客戶要求他們來印度，他怎麼敢來？」

謝金河提及，南六董事長黃清山邀請他和印度古吉拉特邦前內政部長、現任古吉拉特邦人民黨秘書長 Rajni Patel一起吃飯，Patel 是印度總理莫迪在古加拉特邦當省長時的左右手，在當地有很大影響力，席間當他們談及台商到印度投資，謝金河稱對方非常歡迎台商到古加拉特邦進行投資，「他們會排除任何困難，簡化投資流程」。

謝金河在內文中提到，「南六的印度廠和台灣一樣，買的都是德國最好的設備！台灣的不織布廠過去都在中國，這次南六來印度是開路先鋒，而且，也是傳統產業跨出國際化腳步重要的試金石」。

最後還指出，自己此次到訪印度得到最大啓發是印度完全排除中國供應鏈，中國企業、經理人、觀光客都進不了印度，並透露南六董事長黃清山與他的私下對話，稱中國的工廠進不來，似乎意味著台商（南六）就有空前的機會，「他真的看到天光在不遠處」。

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