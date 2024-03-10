台灣燈會圓滿落幕創240億產值　黃偉哲：榮耀屬於所有臺南人

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黃偉哲除感謝交通部、交通部觀光署及所有參與這場盛事的每一個人，共同造就這場耀眼的燈會盛典，齊心協力把最棒的內容呈現在國人面前。為感謝1400多位志工投入，南市府也特別邀請志工代表出席今晚在高鐵燈區舉辦的閉幕典禮 。
黃偉哲指出，這次燈會由兩大燈區互相輝映，並整合在地燈節遍地開花，同時與「台灣國際蘭展」及「世界蘭展」搭配，帶動「白天賞蘭花，晚上看燈花」熱潮。此外，還結合Hololive及Pokémon GO City等知名國際活動，創造「1+1>2」的綜效，帶動地方經濟產值。
今天許多民眾把握時間攜家帶眷前來，來自高雄的高小姐說，由於臺南是文化古都，這次台灣燈會比她過去參觀過的更有文化底蘊，來賞燈還可了解在地歷史。住臺南的王小姐則說，日前一家四口來賞燈，發現白天的表演節目跟晚上的燈藝一樣精彩。
這次燈會也展現台灣科技力，有網友聽到同事分享《眾神之門》的AR互動很酷，驚呼自己逛了幾個小時竟然沒看到，直說還要再來一趟；安平燈區的無人機空中展演，全部由臺南在地團隊包辦，今晚閉幕空中展演，加碼推出的第四部曲，出現無人機排列出「龍耀臺南 感謝有您」的彩蛋，為燈會做完美的總結。
依據臺南市政府研考會委託中華電信（協力廠商山水民意調查）調查，針對「2024台灣燈會在臺南」參觀之遊客進行住宿、交通、餐飲、購物及娛樂支出調查，以平均消費金額1,629元計算，本次台灣燈會為臺南市創造逾240億元觀光產值。