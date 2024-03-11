奧斯卡／《奧本海默》奪最佳影片！製片人艾瑪湯姆斯高呼「圓夢」
第96屆奧斯卡頒獎典禮於今（11）日早上7點舉行，最大獎「最佳影片」由《奧本海默》奪得，劇組所有人員一起上台領獎，總共入圍奧斯卡13項獎的《奧本海默》，橫掃奧斯卡，最後奪下一共7項大獎，成為本屆奧斯卡大贏家。製片人艾瑪湯姆斯上台領獎時高呼圓夢。
記者吳雨婕／綜合報導
《奧本海默》奪下本屆奧斯卡最大獎「最佳影片」，全體劇組人員一起上台享受光榮時刻，製片人艾瑪湯姆斯直呼：「這是夢寐以求的時刻，不可否認我想過這個畫面很久，終於夢想成真。」她提到，整部電影最大的功臣是導演克里斯多福諾蘭，「電影是大家一起的工作，感謝大家的支持，我們是熱愛電影的影迷，也是電影創作者，今天（美國時間為10日）是英國的母親節，我也想說聲母親節快樂！」
另外一位製片查爾斯歐文則說道：「謝謝環球影業，謝謝影視學院，還要謝謝我的家人、太太，她一直支持著我，謝謝信任，我會繼續推出作品。」他透露與艾瑪湯姆斯、克里斯多福諾蘭合作20多年，這段新的旅程非常優秀，也認為與他們合作是非常開心的事情。
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