獨家／包辦環台賽四件領騎衫、單站前兩名　神奇車架成最大贏家

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台北站四件領騎衫分別落入IPT車隊和JCL車隊囊中，巧合的是，此兩支車隊都是騎乘知名自由車品牌Factor的車款，另外，單站前兩名也來自IPT和JCL車隊，也讓Factor意外成為最大贏家。
Factor 在今年2月才剛推出新款OSTRO VAM，而剛好本站冠軍選手就是騎乘最新的NEW OSTRO，該品牌說明NEW OSTRO VAM 經過超級電腦的流體力學演算設計外觀及車架風洞實測，其風洞測試側風、正向風力後的平均數據是為世界上速度最快的公路車架。
Factor的工程師尋求在重量、剛性和空氣動力學之間找到平衡； 拒絕以犧牲另一個關鍵因素為代價而犧牲其他因素。最終成果是一款現代化的競賽公路車，適合那些需要精確操控、即時動力傳輸、惡劣道路上的舒適性以及在爬坡時獲得最佳性能的輕重量的騎士。
與先一代的OSTRO VAM 車架相比，Factor的快速設計迭代、分析和優化過程使阻力減少了70克(節省了7瓦），並且在5到10度偏航角時空氣動力學優勢變得更加明顯，代表真實世界的騎行條件，而精緻的改良，也反映在車手的成績上，IPT車隊和JCL車隊在接下來的環台賽也成為備受矚目的冠軍熱門。
🚴🏻♂️黃衫 Itamar Einhorn 自行車資料：
- 車架品牌 Factor
- 車架型號 New OSTRO VAM 尺寸52
- 變速系統 Shimano Dura ace
- 輪組 Black inc 60高版輪
- 齒盤組 FSA 功率曲柄 Power Box