泰勒絲影響力大！知名避險基金創辦人：比總統候選人更能團結民眾

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根據美媒《CNBC》報導，達利奧前去新加坡參加泰勒絲演唱會，並秀出一張現場自拍照，po到網路上，標記並打下：「@TaylorSwift 選總統」，認為她比任何一位美國總統候選人，都能更好的將美國人和大多數國家的人民聚集在一起，這是最重要的事，讓達利奧深深感受到普世文化的強大，「如果我們的2位候選人能夠領導這種文化，並做出明智的領導決策，那不是很好嗎？」
雖然這篇貼文很可能只是達利奧個人開的玩笑，但政治專家們都非常清楚，泰勒絲的強大影響力。達利奧後來又補充說明，自己沒有喝醉，他說的有一半是真話，重申泰勒絲比任何一位總統候選人都更能將人們團結在一起，而這是身為總統，最重要也最應該做的事情之一。
報導提到，泰勒絲數年前在大選中曾支持拜登（JoeBiden）對抗川普（Donald Trump），助長了右派陰謀論，認為她被民主黨、五角大廈、中央情報局利用，當成今年總統大選中的有力工具。不過，儘管部分共和黨人咬定，泰勒絲的政治意向會是拜登政府「精心策劃的一部分」，但這位女歌手至今未對2024年大選有任何表態或背書，只是鼓勵粉絲們踴躍參加「超級星期二」的初選投票。
報導並指出，達利奧先前曾說，美國政治需要有更強大的中間選民，畢竟並非所有人，都對拜登及川普重演對決戲碼一事感到高興，因為擔心主要候選人的不和，只會加劇美國政治的兩極分化：「我們之間存在不可調和的分歧，雙方都不願接受失敗。」達利奧也一度認為，前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）是最有希望的候選人，現在隨著海利退選，或許他寄望於泰勒絲能「填補空白」。