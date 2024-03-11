「不在籍投票」成攻防焦點　學者：不該拿中國介選當擋修萬靈丹

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立法院法制局本月發布「國外不在籍投票制度之介紹」報告，內容指出，依國外實施經驗，不在籍投票類型分為「通訊投票」、「移轉投票」、「特設投票所投票」、「代理投票」、「事先投票」、「電子投票」、「投票卡投票」、「境外投票」等類型。
其中，被納入在野黨立委所提草案內容的「通訊投票」，指的是選民以郵寄投票方式，代替親自到指定投票所投票，可於事前依法向戶籍所在地的選務機關申請通訊投票。報告說明，通訊投票可以說是最方便的實體投票方式，然而，在賦予投票權人這種靈活性的過程中，投票權人的身分識別及運輸選票過程的風險大幅提升，因此，有部分國家會使用雙信封系統，確保投票權人的身份和選票之間無法建立任何關聯。
另外出現在行政院版及立委所提草案內容的「移轉投票」，指的是許可選舉人登記不同投票所或是選舉區投票。報告表示，移轉投票的投票過程與親自投票相同，唯一區別在於，投票權人可以在戶籍地的指定投票所以外的投票所投票，至於是只能在其他投票所中擇一，或是其他投票所任選，則不同國家規定不同。
在野黨立委版草案也提到「特設投票所投票」，這指的是選舉機關在醫院、軍營、監獄設立特別投票所以便利選舉人投票。報告表示，特設投票所投票是為常規投票所查缺補漏的一種方式，特設投票所可以因事、因地、因人制宜，靈活性相當高，但容易使投票權人被干預影響，或是在該特設投票所投票人數偏低，都可能影響投票自由與選票秘密性。
台大政治系教授楊永明說，不在籍投票已是民主國家必備選舉制度，在多國行之多年，甚至擴及海外；我國公民散居海外，既然有繳稅，理當享有投票權，政府應給予他們受憲法保障的權利，不能因為不在籍就予以剝奪。
5年一度的印尼總統及議會大選日前落幕，在台灣約24萬名印尼移民、移工和留學生也跨海實踐公民權。楊永明說，東南亞國家都有不在籍投票了，台灣現在才開始討論已經晚了，但絕對是該做的事。
淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也同意，他表示不在籍投票的目的在於服務選民，降低每個人投票成本、強化選舉公平性，不然每回選舉都要來個返鄉列車。他認為，現行在籍投票其實是有點歧視性的，離鄉背井工作者投票難度高，「台灣地方就這麼小，為什麼不趕快排除這個障礙？」
對於綠營稱國民黨所提的草案將納入境外國民考量的「通訊投票」，有可能為中國介選開後門。李大中認為，這樣的說法彷彿在說執政黨沒信心，一副海外選民都會一邊倒支持他們的對手，而中國介選更不可以成為阻擋不在籍投票立法的萬靈丹。他認為，如今大選已經落幕，台灣應該與時俱進，現在是討論不在籍投票的絕佳時機。
對於朝野討論熱烈的「不在籍投票」立法議題，立法院法制局本月發布「國外不在籍投票制度之介紹」報告，提出包括美國、奧地利、德國、匈牙利等超過10個國家都採行通訊投票制度