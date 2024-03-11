國民黨「黃復興黨部」不再？藍委王鴻薇：組改不改變愛國愛黨精神
國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，中常會通過將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。國民黨文傳會主委李彥秀回應，黨組織的改革，是為了應對未來的挑戰與契機，透過內造化、年輕化、輕量化，擴大國民黨的支持基礎。國民黨立委王鴻薇昨（10）晚也說，黃復興精神永在，絕對不會因為組織的改變而背棄了黃復興愛國愛黨的精神。
記者陳宜加／台北報導
王鴻薇說，國民黨準備組織再造，整併黃復興黨部，引起很多黃復興的同志和弟兄的不滿及感慨。自己雖然不是黃復興黨部， 但是從政以來不管是市議員或是立法委員，都得到黃復興黨部的大力支持，這一份恩情永在心頭，一直感念。
王鴻薇表示，黃復興黨部最早是由退伍軍人所組成，所以忠黨愛國一直是黃復興 不會變的宗旨。特別的是，有人認為說黃復興黨部的黨員的比例過高，但這也充分顯示，黃復興在別人離開國民黨或者是國民黨風雨飄搖，即使沒有黨產沒有資源的時候，黃復興始終是中流砥柱。這一次國民黨要組織改造，組織扁平化， 把黃復興併入地方黨部，但是仍然留下退伍軍人部，黃復興名稱也會保留下來。
她說，對於很多的終身黨員來說難免覺得傷心或者是感慨，但是她知道黃復興黨部的同志比任何人都希望國民黨能夠更好更強大。對我而言，黃復興精神永在，絕對不會因為組織的改變而背棄了黃復興愛國愛黨的精神。