MLB／大谷翔平領軍MVP打線大爆發 道奇狂掃14安、12:1暴打響尾蛇
MLB洛杉磯道奇在休賽季以10年7億美元（約新台幣220億元）簽下「二刀流」大谷翔平，與Mookie Betts和Freddie Freeman組成「MVP打線」，在今（11）日對陣亞利桑那響尾蛇的熱身賽中「MVP打線」發揮，Mookie Betts、Freddie Freeman與大谷翔平，共敲出6安打並打回4分打點，終場道奇靠著全場狂掃14安，以12:1暴打響尾蛇。
記者張志宇／綜合報導
大谷翔平昨（10）日因個人調整，並未隨隊征戰熱身賽，今（11）日回歸先發打線，前兩次打席先後遭到三振和保送，第3次打席則是擊出一壘滾地出局，來到6局下，大谷翔平第4度站上打擊區終於敲出本場首安，右外野方向二壘安打並帶有1分打點，總計大谷翔平4次打擊，共3打數敲出1安，熱身賽打擊率為0.533。
雖大谷翔平今（11）日僅敲出一支安打，但道奇仍靠著兩位MVP Mookie Betts與Freddie Freeman的發揮打爛響尾蛇，Mookie Betts本場3次打擊都敲安，更替球隊跑回2分，Freddie Freeman則是4打數敲出2安，分別為一發2分砲與一支三壘安打，替球隊打下3分打點。
本站道奇全場狂掃14安打下12分，道奇先發投手Gavin Stone的表現也不遑多讓，先發主投4局僅被敲出2安，送出5次三振，春訓防禦率降至「高水準的」0.93，總計道奇共派出6名投手，僅被響尾蛇打線敲出5安。
值得一提，我國旅美好手陳聖平今（11）日代表響尾蛇在比賽中替補登場鎮守二壘，在8局上時迎來本場唯一一次打擊機會，但最終遭到三振，春訓熱身賽打擊率將至0.400。