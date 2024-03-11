奧斯卡／《蒼鷺與少年》奪最佳動畫！83歲宮﨑駿拿下第三座小金人
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間今（11）日早上7點在洛杉磯Ovation Hollywood杜比劇院（Dolby Theatre）登場。日本動畫大師宮﨑駿，繼2003年《神隱少女》後，再憑藉《蒼鷺與少年》拿下「最佳動畫長片」，包含終身成就獎在內，至今已收穫3座奧斯卡獎項。
記者黃雅琪／綜合報導
今年83歲的日本動畫大師宮﨑駿，憑藉《蒼鷺與少年》榮獲奧斯卡「最佳動畫長片」，擊敗皮克斯動畫片《元素方城市》、《怪物少女妮莫娜》、《再見機器人》以及《蜘蛛人：穿越新宇宙》。不過吉卜力工作室無人到場領獎，由頒獎人「雷神索爾」克里斯漢斯沃、《后翼棄兵》女主角安雅泰勒喬伊協助領獎。
宮崎駿生涯多次宣布退休又復出，去年的《蒼鷺與少年》是他繼《風起》之後睽違10年推出的鉅作，採全手工繪製方式製作，儘管眾所矚目，卻採取特殊的「零宣傳」方式，本電影在上映前後的一段時間，都希望影迷忽略預告，直接到影院觀賞，吉卜力工作室對劇情保密到家，反而激發粉絲的好奇心。
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