苗栗麵館「2盤滷味580元」遭轟黑店！老闆列算錢公式：沒亂喊價

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原PO透露，她當天夾了10片小小的薄豆乾、4片海帶、1條豬大腸、1塊豬耳朵及1根素雞，滷味總共份量約莫是2盤大小。然而當她完食後結帳，2盤滷味竟要580元，令她當場傻眼直呼「怎麼算的？」老闆娘表示，豆乾一塊10元、海帶一片20元，其他秤重。
原PO向老闆娘反應，滷味沒標示價錢，最後結帳價差讓她無法接受，老闆娘聽完僅回，她會向老闆建議標價，但老客人都知道滷味價格算法。原PO事後怒轟根本是「走到黑店」，雖然她沒有先詢問價格有錯，但店家做法有欺負外地人的嫌疑，一查Google評論才發現也有其他受害者，讓她直言：「也許當下我應該報警⋯只能說就是有這種不老實的生意人，難怪國旅慘慘慘。」
《NOWnews今日新聞》記者實際查看該間麵食館Google評價，可見評分為3.1顆星，確實有不少人反應小菜無清楚標示、價格太貴。不過，也有顧客給出5星評論，表示「老闆很客氣，東西又好吃」。
對於滷味價格引起爭議，該間麵食館老闆也大喊冤，根據《自由時報》報導，張姓老闆受訪後親自計算滷味價格，依照女網友列出品項指出，1片豆乾10元、10片100元；1片海帶20元、4片80元；素雞1根40元；豬耳朵、豬大腸秤重計價「1兩60元」，豬耳朵約120元、豬大腸約200元，加總起來就已經540元，可能當天女網友夾的豬大腸較長，因此價格才比較高，老闆感嘆因為物價上漲，店家烹調滷味也需要成本，價格都有經過計算，並無亂加價收費。