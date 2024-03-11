日圓升至146價位！台股一度跌逾百點 新台幣陷盤整、升貶互見
在美元指數失守103，加上亞洲主要貨幣兌美元走揚，日圓兌美元升至146價位，新台幣兌美元升破31.5元後，新台幣兌美元今（11）早盤續開升，只是，在台積電走跌、台股早盤跌逾百點之下，新台幣也由升翻貶，只是隨著台股止跌翻紅，新台幣目前拉回平盤震盪，升貶互見，高低價差僅2.2分。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會上，重申對於今年逐步轉變緊縮政策的立場，加上美國就業數據公布一好兩壞，失業率升至3.9%，薪資成長率只有月增0.1%，雙雙低於預期，非農就業大增27萬5千人則是高於預期不少，市場焦點放在失業跳升上，美元指數失守103，一度下探102.36，目前在103.65附近震盪。
美元走弱，也激勵亞洲主要貨幣兌美走揚，其中日圓更在日本央行（BOJ）放話，最快可能在3月結束負利率政策，日圓兌美元從150一路回升至146價位，今日早盤來到146.56附近，韓元也一度回升至1310.75兌1美元，目前在1315附近盤整，離岸人民幣兌美元回升至7.1932價位，目前在7.195游走。
至於新台幣兌美元上周在升破31.5元後，今日早盤也開升，只在台積電領跌，台股早盤亦跌逾百點之下，新台幣兌美元升幅有限，以31.42元、升值1.8分開出後，隨後翻貶，下探31.442元，小貶0.4分，但隨著台股翻紅小漲，新台幣目前在平盤震盪，升貶互見。