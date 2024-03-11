MLB／上澤直之慘遭「震撼教育」！1.2局失5分　拚開季名單有難度

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在滿壘時，上澤直之讓Connor Wong擊出滾地球，但三壘跑者仍回到本壘得分，隨後光芒選擇換頭，接任投手Carlos Garcia提油救火，遭到Bobby Dalbec擊出滿貫砲，其中有2分要算在上澤直之的帳上，總計上澤直之今主投1.2局，被敲1安（包括一發全壘打），送出4次保送與4次三振失掉5分苦吞敗投。
上澤直之目前春訓熱身賽3次登板都有失分，力拚開季名單可說是岌岌可危，根據上澤直之的合約中，有90萬美元的激勵獎金，若本季上澤直之能在大聯盟投滿80局則有10萬美金，其中只要上澤直之每多投10局，就會多追加10萬，最多新增至160局。
此外至於日職日本火腿能收到上澤直之合約的15％入札金，但目前上澤直之還未確定是否從大聯盟開季，目前確定只能拿到6250美元的入札金，但若是上澤直之確定升上大聯盟，火腿隊最多能拿到51萬6250美元的入札金。
上澤直之在2023賽季為日本火腿鬥士出賽24場，吃下170局繳出9勝9敗、124K、防禦率為2.96（生涯第2低僅次於2021球季），在日職算是一位「中規中矩」的二號投手，日職9年生涯則是出賽173場拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。
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