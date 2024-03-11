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MLB／上澤直之慘遭「震撼教育」！1.2局失5分　拚開季名單有難度

▲日職日本火腿王牌上澤直之在休賽季透過入札挑戰大聯盟，與坦帕灣光芒簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。（圖／取自社媒X）
▲日職日本火腿王牌上澤直之在休賽季透過入札挑戰大聯盟，與坦帕灣光芒簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。（圖／取自社媒X）

記者張志宇/綜合報導

日職日本火腿王牌上澤直之在休賽季，與大聯盟坦帕灣光芒（MLB）簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，上澤直之也在今（11）日在大聯盟熱身賽再度登板，卻慘遭波士頓紅襪「震撼教育」，主投1.2局就失掉5分，春訓熱身賽防禦率高達20.65，目前熱身賽3度登板都有失分，力拚開季名單可說是岌岌可危。

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上澤直之今（11）日在5局下後援登板，雖先遭到紅襪農場大物Ceddanne Rafaela掃出一發陽春砲，但隨後3個出局數都是用三振拿下，但來到6局下，上澤直之控球遇上麻煩，開局就連丟2次保送，雖讓David Hamilton擊出游擊滾地出局，但隨後上澤直之又投出保送形成滿壘。

在滿壘時，上澤直之讓Connor Wong擊出滾地球，但三壘跑者仍回到本壘得分，隨後光芒選擇換頭，接任投手Carlos Garcia提油救火，遭到Bobby Dalbec擊出滿貫砲，其中有2分要算在上澤直之的帳上，總計上澤直之今主投1.2局，被敲1安（包括一發全壘打），送出4次保送與4次三振失掉5分苦吞敗投。

上澤直之目前春訓熱身賽3次登板都有失分，力拚開季名單可說是岌岌可危，根據上澤直之的合約中，有90萬美元的激勵獎金，若本季上澤直之能在大聯盟投滿80局則有10萬美金，其中只要上澤直之每多投10局，就會多追加10萬，最多新增至160局。

此外至於日職日本火腿能收到上澤直之合約的15％入札金，但目前上澤直之還未確定是否從大聯盟開季，目前確定只能拿到6250美元的入札金，但若是上澤直之確定升上大聯盟，火腿隊最多能拿到51萬6250美元的入札金。

上澤直之在2023賽季為日本火腿鬥士出賽24場，吃下170局繳出9勝9敗、124K、防禦率為2.96（生涯第2低僅次於2021球季），在日職算是一位「中規中矩」的二號投手，日職9年生涯則是出賽173場拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。

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