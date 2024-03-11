奧斯卡／《金門》導演江松長寫台灣影史！攜手同性伴侶走紅毯
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間3月11日早上7點在洛杉磯Ovation Hollywood 的杜比劇院（Dolby Theatre）登場。台灣導演江松長以紀錄短片「金門」（Island in Between）入圍第96屆奧斯卡金像獎，寫下台灣影史紀錄，江松長今日與同性伴侶歐子凌一起走紅毯。
記者薛羽彤／綜合報導
江松長今日穿著台灣設計師詹朴（Apu Jan）西裝，與同性伴侶歐子凌（Daniel Ostling）一起走紅毯。兩人於2019年結婚，當年台灣通過同性婚姻合法化，兩人目前定居於台灣。歐子凌是國際知名的劇場舞台設計師，也是台灣大學戲劇系副教授。
出身高雄的台灣導演江松長的作品《金門》，寫下台灣影史首度入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎，他希望透過影片，讓世界認識台灣的現實處境、兩岸與國際關係，江松長說：「期望對於倡導和平能發揮一些作用！」可惜的是，奧斯卡最佳紀錄短片獎最後由《最後的樂器維修師》拿下，江松長的《金門》雖敗猶榮。
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