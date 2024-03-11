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不滿交通微罪不檢舉！路權團體17日街頭快閃、23日立院前集會遊行

▲行人零死亡推動聯盟今（11）日宣布，將在3月17日在北中南展開街頭快閃行動，並在3月23日於立法院門口舉辦集會遊行，呼籲立委擋下微罪不記點法案。（圖／記者朱永強攝，2024.03.11）
▲行人零死亡推動聯盟今（11）日宣布，將在3月17日在北中南展開街頭快閃行動，並在3月23日於立法院門口舉辦集會遊行，呼籲立委擋下微罪不記點法案。（圖／記者朱永強攝，2024.03.11）

記者李琦瑋／台北報導

行政院會上週通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，針對罰鍰上限在1200元以下的10項輕微違規，不開放民眾檢舉，將送交立法院審查，引起路權團體不滿。行人零死亡推動聯盟今（11）日宣布，將在3月17日在北中南展開街頭快閃行動，並在3月23日於立法院門口舉辦集會遊行，呼籲立委們擋下不合理法案。

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行人零死亡推動聯盟今天邀集各團體及政黨代表於立法院群賢樓前召開記者會，表達對該修正草案的立場及訴求。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，10項交通微罪不得檢舉、記點，其中騎機車手持手機通話、大車倒車無人指引、不注意行人等，都是非常危害道路安全的違規樣態，無法理解行政院竟然通過，還有第5至9項更是完全開放違規停車、併排及快車道臨停等，不僅侵害弱勢用路人權益，還對守法駕駛不公，變相放任違規。

陳愷寧提到，去年交通死傷高達3000多人，受傷人數突破53萬創新高，交通部沒檢討、改善，還要開放違規，在現今駕訓改革遙遙無期、道路安全環境仍未改善的情況下，更不應讓執法走回頭路，既然路權團體溫和對話無效，聯盟將在3月17日早上10點，在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林展開街頭快閃行動，並在3月23日立法院門口舉辦集會遊行，盼立委們能擋下不合理法案。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，身心障礙停車位長期以來被占用，導致有需求者很難找到車位，且私人經營的停車場雖設有身障停車位，但若被冒用，公權力無法予以相關處罰， 如今，行政院對於身障專用停車格的違規停車，也列入不檢舉項目，違反身心障礙者的權益保障，呼籲政府不要開倒車。

行人零死亡推動聯盟提出5大訴求，道路工程要改善，規劃合理上下客區、臨時停車格、避車彎等；配套措施要規劃，如貨車卸貨要放置三角錐或車擋警示等；駕訓教育要改革，應有不適任駕駛、高齡駕駛回訓制度；交通執法要加強，安排交通警察值班針對影響交安的違規熱點，監視路況、加強巡邏密度，及增加交通助理員協助改善違規停車問題；退回修法草案，民團呼籲立法院在取得民間共識前，應退回法案，並與相關團體召開公聽會，廣納各團體意見，共同討論工程設計法規與政策，改善交通問題，避免製造用路人對立。

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