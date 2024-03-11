不滿交通微罪不檢舉！路權團體17日街頭快閃、23日立院前集會遊行

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行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，10項交通微罪不得檢舉、記點，其中騎機車手持手機通話、大車倒車無人指引、不注意行人等，都是非常危害道路安全的違規樣態，無法理解行政院竟然通過，還有第5至9項更是完全開放違規停車、併排及快車道臨停等，不僅侵害弱勢用路人權益，還對守法駕駛不公，變相放任違規。
陳愷寧提到，去年交通死傷高達3000多人，受傷人數突破53萬創新高，交通部沒檢討、改善，還要開放違規，在現今駕訓改革遙遙無期、道路安全環境仍未改善的情況下，更不應讓執法走回頭路，既然路權團體溫和對話無效，聯盟將在3月17日早上10點，在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林展開街頭快閃行動，並在3月23日立法院門口舉辦集會遊行，盼立委們能擋下不合理法案。
台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，身心障礙停車位長期以來被占用，導致有需求者很難找到車位，且私人經營的停車場雖設有身障停車位，但若被冒用，公權力無法予以相關處罰， 如今，行政院對於身障專用停車格的違規停車，也列入不檢舉項目，違反身心障礙者的權益保障，呼籲政府不要開倒車。
行人零死亡推動聯盟提出5大訴求，道路工程要改善，規劃合理上下客區、臨時停車格、避車彎等；配套措施要規劃，如貨車卸貨要放置三角錐或車擋警示等；駕訓教育要改革，應有不適任駕駛、高齡駕駛回訓制度；交通執法要加強，安排交通警察值班針對影響交安的違規熱點，監視路況、加強巡邏密度，及增加交通助理員協助改善違規停車問題；退回修法草案，民團呼籲立法院在取得民間共識前，應退回法案，並與相關團體召開公聽會，廣納各團體意見，共同討論工程設計法規與政策，改善交通問題，避免製造用路人對立。