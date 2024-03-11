NBA／Pierce稱「GAP組合」啟發詹皇、KD組團 勇士Green說了大實話
波士頓塞爾提克（NBA）球星Paul Pierce近日參加勇士防守悍將Draymond Green的播客節目《The Draymond Green Show》，並在節目上提到，「你（指Draymond Green）覺得是當初的塞爾提克『GAP』三巨頭開啟了大組團時代嗎？」，Draymond Green則直言，「肯定是的，百分之百。」
記者張志宇/綜合報導
回顧2008年時，塞爾提克總管Danny Ainge發動兩筆震撼聯盟的交易，換來Ray Allen和「狼王」Kevin Garnett，一同與Paul Pierce組成恐怖的「GAP」組合，並隨即在當年冠軍戰就擊退Kobe Bryant領軍的洛杉磯湖人，在組團首年就拿下冠軍。
球星Paul Pierce在節目上得到Draymond Green肯定的答案後，更追問，「所以是我們影響了後來的LeBron James與Kevin Durant嗎？」對此Draymond Green則表示，「你們讓我們知道這是可行的，在你們組成之前我們不知道這做法是可行的，在當時你們突然之間就同隊了（指Ray Allen與Kevin Garnett加盟塞爾提特），那替世界、替NBA開啟了另一種可能性。」
有著塞爾提克『GAP』組團成功奪冠的經驗，LeBron James也在後來加盟邁阿密熱火，與Dwyane Wade、Chris Bosh組成熱火三巨頭，雖首年爭冠失利，但隨後斬獲2連霸。
Kevin Durant則是在與奧科拉荷馬雷霆的合約到期後，選擇加盟冠軍球隊金州勇士，與Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green組成「四星宇宙勇」，並隨即拿下2連霸，Kevin Durant則是在二連霸中，皆拿下FMVP。
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