土地公生日「龍抬頭」來了！9大禁忌一次看　超強求財開運法曝光

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剃龍頭：
農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，除舊佈新迎財水。
吃豬頭肉：
龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。
吃麵條：
麵條一根一根酷似龍鬚，在龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚，具有長命百歲的意味。
吃水餃：
在龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。
吃米飯：
米飯代表種子也象徵龍子，在龍抬頭日吃米飯有望生出龍子，小孩在當日吃米飯則能出狀元。
吃春餅：
春餅形狀像是龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完能讓強大磁場護體，使身體強健保安康。
🟡土地公生日「龍抬頭」禁忌：
1.不宜敲水龍頭
不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運恐面臨下滑。
2.不宜喝粥
因為米粒象徵龍子，粥被視為龍血，米粒煮水則象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
3.忌洗衣
龍抬頭不宜洗衣，怕傷到龍皮，因為洗衣服恐會無形中傷害到龍皮，進而影響磁場。
4.不宜動刀與針線
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線是怕戳到龍的眼睛。
5.不宜磨食材
龍抬頭日磨食材擔心會磨到龍頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。
6.忌說關門
龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。
7.女子結婚後，忌在娘家過二月二：
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。
8.忌吃龍蝦
龍蝦模樣神似龍王，因此龍抬頭日要避免吃龍蝦，避免觸犯到龍王。
🟡土地公生日「龍抬頭」開運大法
1. 剪頭髮
在龍抬頭這天理髮或改變髮型，有除穢、改頭換面的意味，不方便去理髮廳的人，也可以在家拿剪刀象徵性地修剪即可。
2.到銀行存錢、喝財水
龍抬頭也是補財庫的好機會，若過年紅包還沒存起來，可以選擇這天到銀行存款，最佳吉時為早上7點到11點及下午1點到3點。另外，銀行飲水機的水也富有超強招財能量，提醒大家到銀行千萬別忘記喝。
3.拜土地公
今日拜土地公最佳吉時為早上7點到11點，及下午1點到晚上7點。若是要求事業運、財運可在公司附近土地公廟參拜，若是求家運、財運相關則可到家裡附近土地公廟拜拜。
4.向土地公求錢母
湯鎮瑋提醒，祭拜土地公時記得求錢母增財運，可以準備5色不同面額的鈔票，或雙數鈔票，再放進紅包袋裡，置放於祭拜土地公的供品下，再向土地公擲筊求錢母，成功求來的錢母也別花掉，放在皮夾內招財開運，也可以直接存入銀行壯大財庫。
5.行善布施
在土地公生日當天隨喜行善布施，能替自己累積福德，若真心誠意地幫助別人，做出來的善行與善念都能幫忙擴大好運氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。