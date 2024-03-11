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土地公生日「龍抬頭」來了！9大禁忌一次看　超強求財開運法曝光

▲命理老師湯鎮瑋提供5個土地公生日、龍抬頭的開運大法，求錢母、喝財水都是提升財運的重要關鍵。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲命理老師湯鎮瑋提供5個土地公生日、龍抬頭的開運大法，求錢母、喝財水都是提升財運的重要關鍵。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者賴禹妡／綜合報導

今（11）日為農曆二月初二，不只在民俗上為「龍抬頭日」，同時也是土地公的生日。命理專家小孟老師就列出龍抬頭不可觸犯的9大禁忌，其中提到不可喝粥、吃龍蝦，也不宜說關門，否則龍氣進不來恐走衰運。命理老師湯鎮瑋則提供5個土地公生日的開運大法，求錢母、喝財水都是提升財運的重要關鍵。 

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🟡土地公生日「龍抬頭」習俗： 

剃龍頭： 

農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，除舊佈新迎財水。 

吃豬頭肉： 

龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。 

吃麵條： 

麵條一根一根酷似龍鬚，在龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚，具有長命百歲的意味。 

吃水餃： 

在龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。 

吃米飯： 

米飯代表種子也象徵龍子，在龍抬頭日吃米飯有望生出龍子，小孩在當日吃米飯則能出狀元。 

吃春餅： 

春餅形狀像是龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完能讓強大磁場護體，使身體強健保安康。 

▲剪頭髮是每個人定期要做的事情，但你都剪多少價位的呢？（示意圖／取自pixabay）
▲農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說。（示意圖／取自pixabay）
🟡土地公生日「龍抬頭」禁忌： 

1.不宜敲水龍頭

不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運恐面臨下滑。 

2.不宜喝粥 

因為米粒象徵龍子，粥被視為龍血，米粒煮水則象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。 

3.忌洗衣

龍抬頭不宜洗衣，怕傷到龍皮，因為洗衣服恐會無形中傷害到龍皮，進而影響磁場。 

4.不宜動刀與針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線是怕戳到龍的眼睛。 

5.不宜磨食材

龍抬頭日磨食材擔心會磨到龍頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。 

6.忌說關門

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。 

7.女子結婚後，忌在娘家過二月二： 

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。 

8.忌吃龍蝦

龍蝦模樣神似龍王，因此龍抬頭日要避免吃龍蝦，避免觸犯到龍王。 

▲母親節限定活動，身分證對中「玫、瑰、珊、玲」任1字，王品請吃龍蝦。（示意圖，非王品餐點／記者鍾怡婷攝）
▲龍抬頭日要避免吃龍蝦，避免觸犯到龍王。（示意圖，非王品餐點／記者鍾怡婷攝）
🟡土地公生日「龍抬頭」開運大法 

1. 剪頭髮

在龍抬頭這天理髮或改變髮型，有除穢、改頭換面的意味，不方便去理髮廳的人，也可以在家拿剪刀象徵性地修剪即可。 

2.到銀行存錢、喝財水

龍抬頭也是補財庫的好機會，若過年紅包還沒存起來，可以選擇這天到銀行存款，最佳吉時為早上7點到11點及下午1點到3點。另外，銀行飲水機的水也富有超強招財能量，提醒大家到銀行千萬別忘記喝。 

3.拜土地公 

今日拜土地公最佳吉時為早上7點到11點，及下午1點到晚上7點。若是要求事業運、財運可在公司附近土地公廟參拜，若是求家運、財運相關則可到家裡附近土地公廟拜拜。 

4.向土地公求錢母 

湯鎮瑋提醒，祭拜土地公時記得求錢母增財運，可以準備5色不同面額的鈔票，或雙數鈔票，再放進紅包袋裡，置放於祭拜土地公的供品下，再向土地公擲筊求錢母，成功求來的錢母也別花掉，放在皮夾內招財開運，也可以直接存入銀行壯大財庫。 

5.行善布施 

在土地公生日當天隨喜行善布施，能替自己累積福德，若真心誠意地幫助別人，做出來的善行與善念都能幫忙擴大好運氣。 

▲今年3月4日適逢農曆二月初二「龍抬頭」的節日，民眾可趁這天祈福轉運，不過有些禁忌也需要注意。（示意圖／取自photoAC）
▲龍抬頭也是補財庫的好機會，可以選擇這天到銀行存款，最佳吉時為早上7點到11點及下午1點到3點。（示意圖／取自photoAC）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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