交通違規檢舉成報復工具！駕駛工會曝北市5魔人「3年檢舉10萬件」

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行人零死亡推動聯盟認為，在現今駕訓改革遙遙無期、道路安全環境仍未改善的情況下，更不應讓執法走回頭路，將在3月17日早上10點，在台北、桃園、新竹、台中、高雄、台南、雲林展開街頭快閃行動，並在3月23日立法院門口舉辦集會遊行，盼立委們能擋下不合理法案。
台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說，交通零死亡的目標是每個生活在台灣的台灣人，都希望而且都必須共同努力的目標，因為我們都不想看到身邊的人受傷出事。而在這個目標下，駕駛該改變什麼以及行人該注意什麼，這是每個用路人應該要平衡思考的方向，但最重要的是政府該做什麼？立法委員該努力什麼？應是為改善整體用路環境安全負最大的責任。
對此，李威爾提出3點呼籲，第一，中央與地方政府不要再互相踢皮球，道路以及號誌改善，今天不開始，30年後一樣不會改變，台灣老百姓的交通安全，不該有藍綠的執政而有所推卸責任；第二，立法委員應主動的在立法院監督中央在道路與號誌改善的預算制定與執行；第三，行政院應該指派政務委員，擔任跨部會的協商小組，針對道路與號誌改善成立專責小組，才能真正改善現在的交通問題。
中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉表示，記點新制實施迄今，因道路工程環境尚未改善，以致職業駕駛司機，陷於天人交戰，若載客載貨則可能被記點，不載客載貨則生計受困。
鄭力嘉說，很多人質疑，不違規就不會怕被檢舉，但交通違規記點制度，目的是來改善不要違規，試問大家，到底哪裡有合法的計程車、貨運車的專屬停車位可以停放？所有職業駕駛就應該淪為記點下的犧牲品嗎？
他建議，當務之急，中央政府、各地的地方政府不應該再怠惰，各地方政府更應多設置計程車招呼站、避車彎道以及可以臨停的地方，更要儘速完善交通標示。此外，對於送貨的物流業司機、在拚台灣觀光的遊覽車駕駛，也帶來極大的困擾，應全盤檢視可以臨停送貨的地點貨車位、觀光地區遊覽車位嚴重不足，應儘速改善，記點制度也因道路工程環境配套措施尚未完備前，該會也認為有檢討修正必要措施。
至於民眾檢舉權限，他指出，根據調查，台北市共有5位「檢舉王」，3 年內狂檢舉10萬件，「檢舉似乎變成挾怨報復工具」，民眾檢舉不應該讓人民對立，無助於社會和諧，該會支持只有情節重大的違規事項，民眾才能檢舉。
鄭力嘉強調，該會永遠與行人團體會共同合作，道路是有限，人命更是無價，下了車，駕駛也是行人，駕駛願遵守交通規則、提高交通安全意識，這是職業駕駛的社會責任，駕駛員與行人共同努力，有助於創建行人零死亡的未來。