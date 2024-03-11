赴新加坡探班！泰勒絲男友「一舉動」引熱議 網友全戰翻
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站在三月初連開六場，最終場已在9日結束。泰勒絲男友「愛相隨」，赴新加坡看最後一場演唱會，然而中途滑手機，引發網友論戰。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，凱爾西（Travis Kelce）近期專程從美國飛到新加坡，支持熱戀中女友的演唱會，然而有粉絲拍到他卻在泰勒絲還正勁歌熱舞時，低頭滑手機，眼睛根本沒有移向舞台，因此粉絲不但在社群網站上發布這畫面，還留下頗具諷刺意義的文字，認為崔維斯嘴上說支持，身體卻非常誠實。
而其他網友見狀，則立刻留言嗆聲：「幾乎沒什麼人能夠4小時內都不望向自己的手機一眼，不要煩他啦。」另一位粉絲則替凱爾西澄清：「這是我唯一一次看到他手上有手機。」還有粉絲解釋：「雖然他分心去注意手機一秒，可是他還是有跟著樂聲在舞動，因此他仍是一位很支持女友的男友。」
凱爾西曾在上個月飛到澳洲參加泰勒絲的演唱會，但結束後並未跟著泰勒絲一起去新加坡，而是先回美國處理繁忙的日程。原本兩人計劃在夏天一起到巴黎共度夏天，並陪伴泰勒絲準備五月在巴黎的演唱會，不過兩人顯然仍在熱戀期，打算把握任何空檔相聚。
然而他在演唱會上的舉動，竟意外引發網友公審，讓人見識到當泰勒絲男友，幾乎任何事情都會被粉絲放大。